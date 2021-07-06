«Ване выкручивали руки»: мордовский борец с нарушением слуха выиграл чемпионат мира

Саранск, 6 июля. Иван Неккоев из Мордовии стал чемпионом мира по греко-римской борьбе среди спортсменов с нарушениями слуха. Соревнования проходят в Стамбуле со 2 по 9 июля.

Воспитанник Спортивно-адаптивной школы имени Евгения Швецова выступал в весовой категории 72 килограмма. Первую схватку с представителем Азербайджана он выиграл за две минуты со счетом 8:0.

«Второй бой с турецким спортсменом длился 11 минут. Схватку приостанавливали, налицо предвзятое отношение судей, агрессивное поведение соперника. Ване выкручивали руки и чуть ли не отрывали голову, и это еще мягко сказано. Его локтем не раз ударили в лицо. Мы очень переживали, ведь у него была травма. Первые минуты выигрывал борец из Турции со счетом 2:0. Но сурдлимпийский чемпион, чемпион мира, Европы проиграл нашему Ване. Борьба завершилась со счетом 7:2», — поделилась с ФАН директор Спортивно-адаптивной школы имени Евгения Швецова Наталья Гришакова.

Третья схватка с борцом из Ирана длилась всего две минуты. Представитель России повторил результат первого боя со счетом 8:0. По словам руководителя спортивной школы, большая заслуга в победе Ивана Неккоева его тренера Владимира Горина.

«У нас в этом году и другие воспитанники показали достойные результаты. Евгений Швецов стал двукратным чемпионом Европы по легкой атлетике, Иван Неккоев завоевал «золото» чемпионата мира по греко-римской борьбе. В августе Татьяна Цирулева повезет двух спортсменок на чемпионат мира по шашкам», — заключила Наталья Гришакова.

Ранее ФАН писал об успешном выступлении представителя Спортивно-адаптивной школы имени Евгения Швецова на Чемпионате России по спорту среди глухих. Борец Алексей Воронов занял второе место в весовой категории до 67 килограммов.