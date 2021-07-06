Экс-депутат Рады заявил, что Украина несет опасность для Европы и России

Накануне группа украинских депутатов предложила на государственном уровне отпраздновать 80-летие создания УПА1 («Украинская повстанческая армия», запрещена в РФ). Кроме того, члены парламента обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть звание героев Украины пособникам нацистской Германии Степану Бандере и Роману Шухевичу, говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованной на сайте Верховной рады.

Депутат украинского парламента от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива раскритиковал героизацию Романа Шухевича и лидера Степана Бандеры. По его словам, если указанных личностей возведут в рамки героев, то Украина развалится.

«Героизация подобных личностей на государственном уровне безвозвратно раскалывает общество на две непримиримые стороны, что в условиях внутреннего военного конфликта приведет к окончательному развалу Украины», — сообщил Кива.

По его словам, подобными вещами занималась с 2014 года «марионеточная власть» в лице экс-президента Украины Петра Порошенко. Тогда как теперь, уточняет Кива, героизацию преступников продвигает действующий лидер страны Владимир Зеленский.

«Это и есть гибридная война в отношении славянских народов со стороны Запада — расколоть, получить контроль, управление и постепенно уничтожить», — заявил депутат, добавив, что «пока эту войну Украина проиграла».

Федеральное агентство новостей /

Украинский политик и бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко в интервью Федеральному агентству новостей сообщил, что признание Бандеры и Шухевича героями приведет к еще большему расколу страны.

«Нормальному человеку даже в голову не может прийти то, что на Украине будут официально праздновать день создания УПА, а также чтить Бандеру и Шухевича. Это приведет к еще большему внутреннему расколу Украины. А украинский народ не поднимется из-за того, что его запугали. Они помнят, какие зверства творит СБУ, как сегодня полиция хватает людей на улицах, сажают в тюрьму граждан за символы СССР и так далее. Чтобы украинский народно поднялся, у него должен появиться лидер», — сказал собеседник ФАН.

Бывший нардеп добавил, что Украина несет опасность для Европы и России тем, что на ее территории культивируется нацизм и возводится в рамки национальной идеи.

«Украина не справится с нацизмом самостоятельно, если в ситуацию не вмешается третья сторона. Мы помним пример Второй мировой войны. На сегодняшний день на Украине нет лидера. Даже ОПЗЖ не справится с тем, что сегодня происходит в стране. Примечательно, что вскармливают нацистское движение на Украине США и их сателлиты — Европа. Так вот, если с нацизмом не бороться, то это очень плохо обернется против соседних стран — Европы, России и Белоруссии», — заявил он.

facebook.com / avzhuravko

Журавко рассказал и о том, что Зеленского загнали в угол, поэтому он обязательно подпишет закон, прославляющих пособников нацистской Германии.

«Что касается этого закона, то я думаю, что он будет принят. Зеленский будет до последнего отнекиваться, но все равно подпишет этот документ. Его загнали в угол. Если закон будет принят, то он усугубит дальнейший раскол Украины. Мы знаем, как за последние годы раскололось украинское общество. Пример: в Польше группа молодых людей поссорилась, обсуждая принадлежность Крыма. Один из них был убит. Поэтому после принятия документа на Украине начнут махать ножами, после споров о том, являются Бандера и Шухевич героями страны или нет. Пусть принимают этот закон, но власти получат потом по заслугам», — резюмировал Алексей Журавко.

Президент Украины Владимир Зеленский боится пойти в полномасштабное наступление на Донбасс, поскольку рискует не добежать до границы. Об этом Федеральному агентству новостей заявил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

1 Организация запрещена на территории РФ.