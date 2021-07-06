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Малолетний преступник пытался похитить женскую сумку на западе Петербурга

  /   Обновлено: 06 июля 2021 15:57
Происшествия
Малолетний преступник пытался похитить женскую сумку на западе Петербурга
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 6 июля. Полиция Санкт-Петербурга разыскивает несовершеннолетнего преступника, который пытался украсть у женщины сумку на улице Маршала Жукова.

Правоохранители выяснили, что юный грабитель попытался вырвать сумку из рук хозяйки, но не успел довести дело до конца. Осознав неизбежность наказания, подросток скрылся с места преступления, сообщает источник в полиции.

Стражи порядка получили от потерпевшей приметы вора. На вид злоумышленнику было лет 10-12, парень отличался худощавым телосложением, был одет по-летнему — салатовая футболка, шорты и кроссовки. Известно, что подростка поджидал второй такого же возраста. Полицейские вменяют подозреваемому совершение преступления в рамках статьи 161 УК РФ "Грабеж".

Ранее в Домодедове задержали подозреваемых в разбойном нападении. Двое мужчин напали на горожанина с ножом, после чего украли у него деньги и телефон, сообщало РИАМО.

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