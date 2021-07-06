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Журналисты WSJ узнали о планах Байдена пересмотреть санкционную политику
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Политика
Журналисты WSJ узнали о планах Байдена пересмотреть санкционную политику
pixabay.com

Вашингтон, 6 июля. Президент США Джо Байден и его команда решили поменять санкционную политику, передают источники издания The Wall Street Journal.

Предполагается, что Вашингтон пересмотрит стратегию давления на Россию, Китай и Белоруссию, и объединится с союзниками, чтобы не действовать в одиночку. В планах команды Байдена стремление к минимизации экономического ущерба, рассказал источник СМИ.

В первую очередь Белый дом планирует ослабить санкции против Ирана, уточняет ряд официальных лиц администрации.

Днем ранее Байден заявил, что США постепенно возвращаются к привычной жизни после пандемии коронавируса. COVID-19 полностью еще не побежден, но больше «не парализует» жизнь государства, добавил он. На прошлой неделе Байден сообщил журналистам, что вывод войск из Афганистана не будет завершен в ближайшие дни. Он уточнил, что часть военнослужащих США останутся в стране, передает НСН.

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санкции сша байден
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