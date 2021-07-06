Максим Матвеев: По окончании съемок продолжения «Триггера» даже появилась грусть

Известный российский актер театра и кино Максим Матвеев заявил, что он даже взгрустнул по окончании съемок продолжения сериала «Триггер», сообщили ФАН в пресс-службе Первого канала.

В Москве завершились съемки шестнадцати серий второго сезона психологической драмы, где уроженец города Светлый, что в Калининградской области, играет главную роль. В продолжении проекта киноманов ждет новый поворот в истории психотерапевта-провокатора Артема Стрелецкого, который после «инцидента на крыше» оказывается наедине с собой, пытаясь пережить всю ту боль, что он получил от близких ему людей.

После неожиданного и шокирующего известия Стрелецкому приходится вернуться в реальность, которая его, однако, абсолютно не ждала, и Артему предстоит распутать одно очень сложное дело, где главный подозреваемый — он сам…

«Съемки второго сезона «Триггера» — это огромная часть жизни, насыщенные и крутые полгода, проведенные с командой настоящих профессионалов, — признался Матвеев. — От самых первых смен, когда температура на улице опускалась до «минус 35», и до последних, — уже в летнюю жару, — вся группа была единым организмом, с трепетом относившимся к общему делу».

По словам заслуженного артиста России, после окончания съемочного процесса у него даже появилась некая грусть, что, на самом деле, случается не так часто после работы над каким-либо проектом.

«Во втором сезоне появилось много новых актеров — мы охватили достаточно большой период жизни персонажей, — пояснил Матвеев. — Что касается Артема Стрелецкого, в продолжении вы увидите его переживания и работу над кейсами, которые, на мой взгляд, как и в первом сезоне, очень жизненные».

Фото - пресс-служба Первого канала /

Когда в драматургической основе существует это самое «настоящее», у актера рождается азарт и желание сыграть роль и выложиться даже на 200 процентов, подчеркнул Матвеев.

«Я бесконечно благодарен всем партнерам, — сказал он. — Это большое счастье, когда рядом с тобой на площадке находятся настолько глубокие и талантливые люди! Уверен, что зрителя ожидает много любопытных открытий уже знакомых персонажей с совершенно другой стороны».

Кроме уже знакомых зрителям героев в исполнении Матвеева, Светланы Ивановой, Игоря Костолевского, Виктории Масловой, Романа Маякина, Ангелины Стречиной и Владислава Тирона, на экране в эпизодических ролях также появятся Макар Запорожский, Артем Осипов, Николай Шрайбер, Екатерина Варнава, Зоя Бербер, Светлана Устинова, Антон Хабаров и многие другие.

«Первый сезон «Триггера» прошел очень успешно, и сериал получил несколько значимых наград, — свидетельствует генеральный продюсер Иван Самохвалов. — Мы уверены, что второй сезон ждет такой же успех. Так как главный вопрос, который мы получали от зрителей, а также от российских и международных медиа-платформ, показавших первый сезон: «Ну, когда же мы сможем увидеть продолжение?»

Фото - пресс-служба Первого канала /

Режиссером второго сезона выступил Игорь Твердохлебов, в активе которого такие известные сериалы, как «Мажор-3», «Территория», «Товарищи полицейские» и «След», а также популярная познавательная телепрограмма «Галилео».

«Триггер» — это сериал обо всех нас, и, наверное, поэтому его так тепло приняли зрители, — предположила автор идеи и креативный продюсер Александра Ремизова. — В героях каждый может узнать себя, увидеть проблемы, похожие на собственные, прочувствовать боль и радость, пережить ее вместе с героями».

По ее мнению, продолжение сериала — это о людях, о нас с вами, об эмпатии, присущей каждому человеку.

«Съемки прошли в большой любви и полном взаимопонимании внутри съемочной группы», — заключила Ремизова.

Фото - пресс-служба Первого канала /

Всемирная премьера «Триггера» прошла в 2018 году в рамках MIP Drama во французских Каннах. А чуть раньше проект стал финалистом питчинга лучших международных сериалов. Специально для этого проекта Первый канал впервые в своей истории провел «допремьерный» показ дебютной серии в социальной сети «ВКонтакте», и у данного видео было 2,5 миллиона просмотров. А на телеэкране премьера сезона состоялась в феврале 2020-го.

Продолжение «Триггера» также покажет Первый канал — дата пока неизвестна.

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