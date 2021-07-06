«Позор миротворцам»: как ЦАР захватила новая волна демонстраций против миссии ООН

Четвертый день в ЦАР продолжаются народные волнения, спровоцированные смертельным ДТП с участием миротворцев ООН. Руководство миссии никак не комментирует произошедшее и не выдает виновника аварии. Однако такая линия поведения лишь усиливает гнев местных жителей.

Постепенно к протестам рядовых граждан присоединяются общественные организации. Многопрофильная миссия ООН (МИНУСКА) не раз оказывалась в центре скандалов, но последние события, похоже, переполнили чашу терпения центральноафриканцев.

Корреспонденты международной редакции Федерального агентства новостей рассказывают, как развивается обстановка в Банги, и к чему могут привести массовые протесты в ЦАР.

Кровавое ДТП на Авеню де Франс

В субботу, 3 июля, грузовик миссии ООН совершил наезд на мототакси с пассажиркой в пятом районе Банги. Вместо оказания помощи пострадавшим водитель МИНУСКА решил покинуть место происшествия. В результате ДТП управлявший мотоциклом центральноафриканец погиб, а сидевшая на заднем сиденье 16-летняя девушка получила тяжелые травмы.

Инцидент произошел на людной улице при большом количестве свидетелей. Когда стало понятно, что миротворцы намерены избежать ответственности, коллеги задавленного таксиста организовали погоню за транспортом ООН.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Во время преследования автомобиль «голубых касок» сбил еще одного мотоциклиста. Пострадавший получил серьезные ранения.

Стихийный митинг у дверей МИНУСКА

Жители Банги немедленно устроили демонстрацию у здания миротворческой миссии. Центральноафриканцам хорошо известен этот адрес, поскольку деятельность МИНУСКА давно вызывает неприятие со стороны местных граждан.

Участники стихийной акции требовали наказать виновных и немедленно завершить работу миссии ООН в республике.

«Мы больше не можем мириться с тем, что делает МИНУСКА. «Голубые каски» пришли, чтобы убить нас. Мы не животные», — скандировали митингующие.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Пренебрежение миротворцев жизнями центральноафриканцев настолько сильно возмутило собравшихся, что полиции пришлось утихомиривать наиболее активных участников протеста.

Впоследствии акции у здания МИНУСКА продолжились. Так, в понедельник, 5 июля, группа водителей мототакси провела целый день перед штаб-квартирой организации. Митингующие принесли плакаты с требованиями к миссии ООН прекратить убивать центральноафриканцев.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Собравшиеся выразили мнение, что ЦАР не нужно присутствие миротворцев, по вине которых гибнут мирные жители республики.

Случайность или тенденция

Одной из причин неожиданно жесткой реакции населения является тот факт, что подобные происшествия стали регулярными. Поведение сотрудников миссии ООН на дорогах ЦАР неоднократно подтверждало их презрительное отношение к гражданам страны.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Например, в середине мая около города Амадагаза произошел аналогичный инцидент. Тогда броневик миротворцев протаранил мототакси, которым управлял 37-летний отец шестерых детей Село Азос.

Семье погибшего водителя «голубые каски» предложили смехотворную компенсацию в размере тысячи франков KFA, тогда как цена килограмма говядины на местном рынке достигает 3500–4000 FKFA.

Позже сотрудники МИНУСКА попытались уйти от ответственности и выдать убитого ими мототаксиста за члена преступной группировки. Однако, когда эта затея провалилась, решили купить молчание отца Азоса за 300 000 франков KFA (около 500 долларов США).

Разумеется, родственник погибшего продолжает настаивать на справедливом судебном разбирательстве и наказании виновного в соответствии с законом.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Гражданские объединения вместе с народом

Общественные организации ЦАР немедленно отреагировали на резонансный инцидент с участием миротворцев. Так, на второй день к протестам присоединилась Ассоциация защиты интересов жертв в Центральноафриканской Республике. В опубликованном коммюнике представители организации осудили действия «голубых касок».

Вице-президент Ассоциации Пьер Коссо обратил внимание на двуличие миссии ООН, призванной защищать жителей ЦАР.

«Вместо реальной помощи в борьбе с бандитами они ограничиваются громкими заявлениями и обвинениями в адрес вооруженных сил и российских союзников. В то же время они часто являются пособниками врагов нашего государства, пользуются нашими несчастьями. Позор МИНУСКА! Нашей стране не нужна МИНУСКА! Мы требуем ее вывода из Центральноафриканской Республики», — сообщил он.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Аналогичное мнение выражает Национальная сеть по защите достижений мира (RNSAP). Координатор организации Дэви Янник Анжидан отметил, что попытка скрыться с места преступления продемонстрировала истинное отношение сотрудников ООН к центральноафриканцам.

«Давайте спросим себя: для чего нам такая миссия, если она не помогает избавиться от бандитов и убийц, а, наоборот, сама умножает жертвы среди мирного населения. Давайте вместе скажем этим миротворцам: «нет»! Им не место в нашей стране», — подчеркнул он.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Эволюция протеста

Начавшись как стихийные митинги, протестные акции в ЦАР приобретают организованный характер. Местные гражданские объединения не препятствуют самостоятельному выражению мнений центральноафриканцев. Однако они обладают достаточным опытом, чтобы сделать митинги более эффективными.

Одним из лидеров в проведении массовых политических мероприятий в ЦАР является общественная платформа Galaxie Nationale. На следующий день после инцидента на Авеню де Франс организация объявила о созыве Генеральной ассамблеи координаторов для обсуждения текущих вопросов.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Это событие планировалось заранее, поскольку еще 1 июля движение отменило объявленный прежде мораторий на проведение митингов против Франции и миротворцев ООН. Но нет сомнений, что новое преступление «голубых касок» войдет в программу съезда.

Каким образом будут развиваться события — неизвестно. Тем не менее надеяться на скорое затухание протеста не приходится. На неэффективность МИНУСКА указывают уже не только местные жители, но и эксперты из других стран.

В то же время после ликвидации действовавших в ЦАР вооруженных группировок присутствие миссии ООН в республике становится все более бесполезным.