Мало кто совершил за последний год столько преступлений в отношении свободы слова, как президент Украины Владимир Зеленский. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

Организация «Репортеры без границ» опубликовала список «врагов свободы прессы», в который вошли 37 глав государств и правительств, повинные, по мысли авторов, в введении цензуры и жестоком подавлении свободы прессы, под которым в том числе подразумевается отправка журналистов в места заключения и подстрекание к насилию против них. В данный список вновь, как и в течение 20 лет до этого, вошли президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко. При этом «метод правления» первого «Репортеры без границ» называют «национальным авторитаризмом», а второго — «государственным террором».

«Эти термины применяются по отношению к двум лидерам, поскольку они сопротивляются, — объяснил Марков. — Против Путина совершаются просто политические атаки, а против Лукашенко — атаки террористические, вот на них и навешивают ярлыки соответственно степени оказываемого давления».

Политолог назвал список «врагов свободы прессы», который составляют «Репортеры без границ», абсолютно лживым, поскольку в нем нет Зеленского: человека, который закрыл три телеканала и более сотни различных изданий.

/ ПолитРоссия

«Кроме того, там нет премьер-министров Эстонии, Латвии, Литвы, которые систематически проводят репрессии против российских СМИ, — заметил эксперт. — А список, который опубликовали эти «репортеры», на самом деле является списком врагов их заокеанских хозяев, которые платят им грязные иудины деньги, которые идут на информационные атаки против таких лидеров, как Лукашенко и Путин».

Собеседник ФАН ответил отрицательно на вопрос о том, должен ли присутствовать в списке «врагов свободы прессы» президент США Джозеф Байден.