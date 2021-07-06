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Марков возмущен отсутствием Зеленского в списке «врагов свободы прессы»
Политика
Марков возмущен отсутствием Зеленского в списке «врагов свободы прессы»
Федеральное агентство новостей  / 

Мало кто совершил за последний год столько преступлений в отношении свободы слова, как президент Украины Владимир Зеленский. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

Организация «Репортеры без границ» опубликовала список «врагов свободы прессы», в который вошли 37 глав государств и правительств, повинные, по мысли авторов, в введении цензуры и жестоком подавлении свободы прессы, под которым в том числе подразумевается отправка журналистов в места заключения и подстрекание к насилию против них. В данный список вновь, как и в течение 20 лет до этого, вошли президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко. При этом «метод правления» первого «Репортеры без границ» называют «национальным авторитаризмом», а второго — «государственным террором».

«Эти термины применяются по отношению к двум лидерам, поскольку они сопротивляются, — объяснил Марков. — Против Путина совершаются просто политические атаки, а против Лукашенко — атаки террористические, вот на них и навешивают ярлыки соответственно степени оказываемого давления».

Политолог назвал список «врагов свободы прессы», который составляют «Репортеры без границ», абсолютно лживым, поскольку в нем нет Зеленского: человека, который закрыл три телеканала и более сотни различных изданий.

Марков возмущен отсутствием Зеленского в списке «врагов свободы прессы»
 / ПолитРоссия

«Кроме того, там нет премьер-министров Эстонии, Латвии, Литвы, которые систематически проводят репрессии против российских СМИ, — заметил эксперт. — А список, который опубликовали эти «репортеры», на самом деле является списком врагов их заокеанских хозяев, которые платят им грязные иудины деньги, которые идут на информационные атаки против таких лидеров, как Лукашенко и Путин».

Собеседник ФАН ответил отрицательно на вопрос о том, должен ли присутствовать в списке «врагов свободы прессы» президент США Джозеф Байден.

«Но вот Марка Цукерберга туда точно надо поместить, — считает Марков. — В своем Facebook он устроил настоящую политическую цензуру! То же касается и руководства Twitter, которое забанило президента США Дональда Трампа. Такие люди, безусловно, должны считаться врагами свободы слова».

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Все новости / Политика / Марков возмущен отсутствием Зеленского в списке «врагов свободы прессы»
путин россия белоруссия лукашенко марков репортеры без границ
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