«Не боюсь ни суда, ни смерти»: вероятный убийца Екатерины Сокирской признал вину

Самара, 6 июля. Самарский районный суд отправил в СИЗО на 2 месяца Алексея Ряскова. Он — бывший муж и главный подозреваемый в убийстве Екатерины Сокирской (Пузиковой). На суде Рясков пообещал рассказать «всю правду».

Рясков был задержан по сигналу жителей правобережья Волги. У них вызвал подозрение неодетый и неадекватно себя ведущий мужчина. На суде по избранию меры пресечения Рясков был в шортах, с многочисленными царапинами, говорил не всегда внятно.

В этой связи адвокат подозреваемого ходатайствовал о его медицинском освидетельствовании. Сам Рясков утверждал, что смертельно болен.

«Я пришел к Екатерине домой. Она меня испугалась, схватилась за нож, успела ударить несильно по груди. Я рассердился и решил осадить ее, взял топор из коридора и несколько раз ударил топором. Один из ударов пришелся по ноге, около колена. Остальные — по голове», — такие показания давал Рясков следствию.

На суде он их не подтвердил, сказав, что ничего не помнит.

В ожидании избрания меры пресечения Рясков заявил журналистам, что готов все рассказать на суде, если доживет до него. По его словам, убитая Екатерина — не тот человек, за которого она себя выдавала.

Екатерина Сокирская обвинялась в убийстве своего первого мужа-банкира, но приговор отменил Верховный суд за неимением прямых доказательств вины. За несколько часов до конфликта, приведшего к гибели женщины, Рясков выложил в соцсеть признание, что собирал деньги на подкуп суда, чтобы Екатерину оправдали.

«Я эту историю мог написать в трех томах, правдиво. Хотите узнать все от и до, в присутствии полицейских я готов все рассказать. От самого начала. Я ни капли лжи не скажу. Знаю, что меня ждет. Не боюсь ни суда, ни смерти», — заявил Рясков журналистам.

Ранее ФАН сообщал об обстоятельствах, предшествующих убийству Екатерины Сокирской, а также ее взаимоотношениях с Алексеем Рясковым.

