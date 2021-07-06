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Mellstroy и адвокат потерпевшей девушки дали интервью после суда

  /   Обновлено: 06 июля 2021 15:27
Происшествия
Mellstroy и адвокат потерпевшей девушки дали интервью после суда
Федеральное агентство новостей

Москва, 6 июля. Скандально известный блогер Mellstroy и адвокат потерпевшей девушки пообщались с журналистами после суда. Заседание отложили до 9 июля по ходатайству стороны защиты.

Сторона защиты девушки, которую блогер Андрей Бурим, более известный как Mellstroy, избил прямо во время своего стрима, добилась переноса рассмотрения дела для подготовки к прениям. Суд удовлетворил прошение и отложил заседание до 9 июля, сообщает источник ФАН.

Сама потерпевшая в суд не явилась, поскольку не хочет встречаться с человеком, который ее избил. Сторона защиты намерена получить с ответчика 15 млн рублей в качестве компенсации за причиненный ущерб. Напомним, что в деле фигурирует сумма в размере 50 тыс. рублей, которую адвокат считает слишком маленькой.

«Дело не в суде и не в том, какое решение он примет. Вопрос в том, общество устраивает стоимость побоев девушки в прямом эфире в размере 50 тыс. рублей или не устраивает», — подчеркнул юрист.

Сам блогер в интервью журналистам заявил о позитивных эмоциях, которые он испытывает после заседания. По словам Бурима, он рассчитывал на то, что рассмотрение его дела продлится до декабря 202 года. Также подсудимый заявил, что адвокат Алены Ефремовой шантажировал его перед началом заседания и вообще пытается заработать денег на процессе, а не заботится о подзащитной.

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