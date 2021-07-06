Сборной Украины по пляжному футболу запретили участвовать в ЧМ в России

Киев, 6 июля. Сборная Украины смогла пробиться в финальную стадию чемпионата мира, обыграв в решающем матче отбора команду Швейцарии со счетом 6:5, но ей запретили приезжать в Россию.

Украинской команде по пляжному футболу запретили ехать в Россию на чемпионат мира, такое решение совместно приняли Украинская федерация футбола (УАФ) и Ассоциация пляжного футбола Украины (АПФУ), сообщает «Трибуна».

Ранее вице-президент АПФУ Владислав Ващук во время встречи с футболистами заявлял, что главной целью для команды является выход на первенство мира в России. Турнир по пляжному футболу пройдет в Москве с 21 по 29 августа. В соревнованиях примут участие 16 сборных.

Московские власти тем временем озвучили предварительные условия допуска на матчи ЧМ по пляжному футболу, который пройдет в спортивном комплексе «Лужники». Заместитель мэра столицы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко сообщил, что только вакцинированные от COVID-19 зрители, скорее всего, будут допущены на турнир.