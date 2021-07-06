Более 800 тысяч россиян проходят вакцинацию от коронавируса ежедневно

Москва, 6 июля. Свыше 800 тыс. жителей России проходят вакцинацию от коронавирусной инфекции каждый день.

Ежедневно прививку делают до 850 тыс. граждан. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко. Прививочная кампания в стране, на сегодняшний момент, идет активными темпами, дополнил министр.

Ряд иностранных производителей подали заявку на регистрацию своих вакцин от коронавирусной инфекции в России. После прохождения необходимой экспертизы, препараты могут появиться на территории страны. Об этом ранее рассказал Мурашко.