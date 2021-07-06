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Американец рассказал, чем его удивили знаменитые русские молочные коржики
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Американец рассказал, чем его удивили знаменитые русские молочные коржики
Prt Scr youtube.com  /  ПРОСТЫЕ РЕЦЕПТЫ

Москва, 6 июля. Переехавший в Россию американец Джейкоб узнал, что такое «вкус детства русских», попробовав знаменитые молочные коржики.

По словам мужчины, теперь приобрести эту сладость довольно непросто, поскольку в супермаркетах она не продается. Продавец-консультант посоветовал американцу поискать коржики в кондитерских или пекарнях. Также их можно найти и в небольших магазинах у дома.

В одной из пекарен Джейкобу наконец удалось услышать утвердительный ответ на вопрос: «Есть ли в ассортименте молочные коржики?». Он приобрел сразу пять штук, решив попробовать их с чаем по советам русских друзей.

«Это очень простая сладость, как будто большая мягкая печенька, к чаю и правда подходит. Понять той русской ностальгии по этим коржикам я не могу, может, 15 лет назад это угощение имело немного другой вкус», — поделился впечатлениями мужчина в своем блоге «Американец о России» на платформе «Яндекс.Дзен».

Такое приятное простое печенье, в котором нет ничего лишнего, отлично подходит для перекуса. При этом насытиться можно даже одним молочным коржиком, резюмировал Джейкоб.

Также американец ранее рассказал, каких продуктов ему не хватает в России. Как оказалось, больше всего уроженец Калифорнии скучает по омарам и крабам, поскольку в РФ эти блюда считаются деликатесом.

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