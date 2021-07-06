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В МЧС предупредили о рекордной жаре в Петербурге
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В МЧС предупредили о рекордной жаре в Петербурге
Общество
В МЧС предупредили о рекордной жаре в Петербурге
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Санкт-Петербург, 6 июля. Жаркий июнь в Петербурге закончился, и ему на смену пришел второй месяц лета, который в начале этой недели принес в город рекордную жару.

Региональное управление МЧС предупредило петербуржцев, что воздух в городе прогреется до показателей, превышающих нормальную суточную температуру на 7-10 градусов. По этом причине жителям Северной столице стоит быть осторожнее. В дневное время суток столбики термометров поднимутся до +30... +32 градусов. Такая же погода будет в среду и четверг, а в пятницу станет немного прохладнее.

Ранее сообщалось, что аномальную жару в европейскую часть России принесет антициклон. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится в течение двух недель.

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