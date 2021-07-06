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Пять новых туристических маршрутов разработаны в Зарайске
Общество
Пять новых туристических маршрутов разработаны в Зарайске
wikipedia.org  /  Miksam69 / CC BY-SA 3.0

Зарайск, 6 июля. Пять новых маршрутов для туристов появились в Зарайске. Они были разработаны в рамках проекта «Зарайск – каждому».

Проект «Зарайск – каждому» смог объединить для совместной работы талантливых людей, которые заинтересованы в развитии туризма. Участие в разработке новых маршрутов приняли фотографы, историки, художники и урбанисты, сообщили в комитете по туризму Московской области.

Гостям города уже доступен ряд маршрутов. Таким образом, путешественники могут посетить: «Изюм купечества», «Золото Зарайска», «Семь чудес», «Со вкусом», а также маршрут для детей «Познавай». Для того чтобы узнать больше о Зарайске необходимо записаться на экскурсию, для этого желающим следует перейти на сайт проекта, об этом рассказал портал welcome.mosreg.ru.

Туристы, которые выбрали Зарайск для посещения, могут полюбоваться древнейшим кремлем Подмосковья, водонапорной башней, а также посетить фермерские хозяйства. В городе также расположены уникальные храмы и музеи.

Как ранее стало известно, около 40% туристов из России планируют вакцинироваться перед отпуском. Более 20% приобретут страховку и проверят наличие антител к инфекции.

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