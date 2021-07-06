Порошенко подал иск против Зеленского из-за переговоров Медведчука

Киев, 6 июля. Лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко потребовал от президента Украины Владимира Зеленского обнародовать все переговоры главы ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Адвокаты Порошенко подали в суд на Зеленского, требуя предоставить в первоначальном виде все записи телефонных бесед лидера политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука с якобы представителями России, ДНР и ЛНР.

Ранее украинское издание «Бигус» опубликовало записи «переговоров» Медведчука с неизвестными. В беседах фигурирует имя Порошенко. Как заявил Зеленский, лидер ОПЗЖ будто бы вел переговоры с представителями России о поставках электроэнергии на Украину. Украинский лидер обвинил Порошенко и Медведчука в незаинтересованности в завершении войны в Донбассе и желании «делать деньги».

«Расследователями» сделано все для компрометации «прослушек» и создания условий признания записей недопустимыми доказательствами» — прокомментировал ситуацию адвокат Порошенко Игорь Головань.

Как сообщили представители Порошенко, полные записи не опубликованы, а «прослушки» длятся более 36 часов. Зеленский и управляемое им СМИ «Бигус» должны предоставить все записи в первоначальном виде, заключили адвокаты.

Ранее депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин обвинил Службу безопасности Украины в фабрикации экспертиз по делу Виктора Медведчука. Политик находится под домашним арестом, будучи фигурантом дела о государственной измене, передает НСН.