Празднование Дня независимости в США омрачило рекордное количество убийств — за уик-энд в 400 перестрелках погибли не менее 150 человек. Свой статус «криминальных столиц» вновь подтвердили такие города, как Чикаго и Нью-Йорк, а местные активисты даже призвали уйти после такого в отставку руководителей местных полицейских управлений.

Подробнее о самых крупных перестрелках за прошедшие выходные — в дайджесте международной редакции ФАН.

Чикаго

В праздничные выходные Чикаго в очередной раз подтвердил статус самого криминального города США. За уик-энд там были убиты 16 человек, около 100 получили ранения. Наиболее юными пострадавшими стали две девочки в возрасте пяти и шести лет — они были подстрелены в районе Уэст-Пуллман. Также была ранена 43-летняя женщина, находившаяся рядом с одной из несовершеннолетних. Всего за выходные в Чикаго огнестрельные травмы получили шесть детей.

6-year-old girl among several children shot over Fourth of July weekend in Chicago https://t.co/ioqvm5r189 — Sam Charles (@samjcharles) July 5, 2021

5-year-old girl shot in Southeast Side alleyway https://t.co/R7nvczxpBB — WGN TV News (@WGNNews) July 5, 2021

Двух мужчин в возрасте 21 и 26 лет застрелили Вашингтонском парке. Там же были ранены 12-летняя девочка и 13-летний мальчик. По словам очевидцев, преступники открыли огонь по толпе.

В пятницу вечером 40-летний мужчина музицировал у себя дома в районе Энглвуд. Это не понравилось одному из соседей. Между ними завязалась ссора, и музыкант получил несколько пуль. В результате ранений он скончался на месте.

В субботу около семи вечера районе Гарфилд-Ридж один человек был убит и двое ранены. По данным полиции, им сообщили об автомобиле, который замедлил ход и врезался в бордюр. Прибывшие правоохранители обнаружили тело 20-летнего мужчины и двух пострадавших в возрасте 27 и 32 лет.

В тот же день в Южном Остине погибла женщина и ранены двое мужчин. По ним открыл огонь 33-летний злоумышленник.

Woman Killed In South Austin Shooting, Concealed Carry Witness Shoots Offender https://t.co/60NGPkaSGS pic.twitter.com/0EA3o9VyzJ — CBS Chicago (@cbschicago) July 5, 2021

Двое полицейских получили травмы во время разгона толпы в том же районе в квартале Норт-Лонг-стрит. Их состояние оценивается как стабильное.

2 CPD Officers Shot In South Austin https://t.co/04iDbXLVYn pic.twitter.com/3RRB4nkOhM — CBS Chicago (@cbschicago) July 5, 2021

Из-за высокого уровня насилия в выходные общественные активисты Чикаго призвали уйти в отставку главу городской полиции Дэвида Брауна.

«Суперинтендант продолжает работать по старому учебнику, ожидая новых результатов», — прокомментировал свое заявление один из них.

Нью-Йорк

Второе место по числу жертв в результате перестрелок занял крупнейший мегаполис США. За выходные в «Большом яблоке» было ранено 26 человек, двое из которых скончались.

Bloody holiday weekend: At least 26 people shot in NYC, NYPD says https://t.co/bWhQylhef4 pic.twitter.com/wuR0CfPj8e — PIX11 News (@PIX11News) July 5, 2021

В воскресенье вечером на Лакомб-авеню был найден 33-летний мужчина с множественными огнестрельными ранениями в грудь и голову. Пострадавшего доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть. Второе тело — 22-летнего Мамаду Баха — обнаружили в районе Восточного парка Кротона с пулями в груди и руке. Также под огонь попал 27-летний мужчина, состояние которого оценивается как стабильное.

В Гарлеме неподалеку от Эджкомб-авеню неизвестный напал на 19-летнюю девушку. По словам ее молодого человека, к ним подошел одетый во все черное мужчина и начал стрелять. Пострадавшую доставили в больницу. Правоохранительные органы предполагают, что преступление было спланировано.

19-year-old fighting for her life after being shot in chest on Harlem street late Sunday night, police sayhttps://t.co/K1CvEiAvmz — PIX11 News (@PIX11News) July 5, 2021

По данным полиции Нью-Йорка, в целом по состоянию на 16 мая этого года количество перестрелок выросло на 78,6% — с 309 случаев в 2020 году до 552 за аналогичный период 2021-го. Количество убийств в городе увеличилось почти на четверть (23%) в текущем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

NYC reported 26 people shot over the weekend, a 100% spike from the same period last year: police data https://t.co/HkkrTUlWsh Hang this on Biden and the democrats. — ike mason (@ikemason6) July 5, 2021

Техас

Крупный инцидент произошел возле автомойки в Форт-Уэрте в Техасе в воскресенье утром. По данным полиции, там поссорились две семьи — и через какое-то время стороны применили огнестрельное оружие. Ранения получили восемь человек. Большинство из них были прохожими, которые просто оказались рядом. Пострадавшие доставлены в больницы и находятся в стабильном состоянии. Подозреваемых разыскивают.

Eight people were injured in a shooting near a car wash in Fort Worth, Texas, early Sunday after a group of men got into an argument. A young girl also suffered minor injuries when she was hit by a vehicle while trying to leave the area, police say. https://t.co/aoQbQj6J1p — CNN (@CNN) July 5, 2021

В Далласе в День независимости зарегистрированы два вооруженных конфликта. В результате одного из них три человека погибли и два получили ранения. Во время другой стычки с использованием огнестрельного оружия был убит 61-летний мужчина.

Homicide on Towns Street. @DallasPD asks for anyone with information regarding this incident to contact Detective Theodore Gross, #9896 at 214-671-3143 or by email: theodore.gross@dallascityhall.com, please refer to case number 118641-2021.https://t.co/FNXnZJzWFp — Dallas Police Dept (@DallasPD) July 5, 2021

Джорджия

На улице Макафи-стрит в Атланте, штат Джорджия, произошла массовая драка с участием более 50 несовершеннолетних. По словам полицейских, в ходе конфликта один из «детей» достал пистолет и несколько раз выстрелил. 14-летний подросток погиб на месте, а двое других в возрасте 14 и 15 лет получили ранения. Правоохранители задержали 17-летнего подозреваемого. Расследование продолжается.

#Atlanta aka #ATL like so many other inner cities are filled with BAD Parents who shouldn't even be allowed to reproduce let alone raise children as failures.

14-year-old killed after gunfire erupts at brawl in Downtown Atlanta https://t.co/4thkJpFIS4 — Dr. Rabbi-Cohen S HaLahawi OMD, PhD, MRb, DPH, DFM (@WITCCTV) July 4, 2021

В субботу в Атланте выстрелом в спину был убит профессиональный гольфист Джин Силлер. Вместе с ним погибли еще двое мужчин. Массовое убийство произошло в гольф-клубе Пайнтри. Про преступника известно, что он приехал на белом пикапе Ram 3500, а после случившегося поспешно скрылся. Его разыскивают.

A professional golfer and two others were found dead on a metro Atlanta golf course over the weekend. https://t.co/y6s8EW8tQF — ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) July 6, 2021

Огайо

В результате стрельбы в День независимости в центре города Цинциннати штата Огайо были убиты два и ранены три человека. Погибшим было 16 и 19 лет. Остальных доставили в больницу. Двое получили незначительные травмы, состояние еще одного оценивается как критическое.

Police say two people, ages 16 and 19, died and three others were wounded in a shooting at a downtown Cincinnati riverside park during the Fourth of July fireworks. https://t.co/OUBm7bYcUj — WISH-TV (@WISH_TV) July 5, 2021

Висконсин

В городе Милуоки штат Висконсин полиция расследует обстоятельства инцидентов, в результате которых один человек погиб и несколько получили ранения. 18-летнюю женщину застрелили вечером в воскресенье. Также пострадали 30-летний мужчина и 14-летняя девочка.

Milwaukee Police are investigating a fatal shooting from the city's north side from this afternoon. https://t.co/LB60LUgaLi — 620wtmj (@620wtmj) July 6, 2021

Вирджиния

В Норфолке, штат Вирджиния, в пятницу четверо детей в возрасте 14 и 16 лет получили ранения. Самой младшей из пострадавших было шесть лет. Их состояние оценивают как стабильное. Полицейские отчитались, что задержали злоумышленника.

«В результате расследования 15-летнему молодому человеку предъявлено обвинение в умышленном причинении ранений, стрельбе и незаконном владении огнестрельным оружием», — говорится в сообщении правоохранителей.

Луизиана

В праздничные выходные в США отметился также город Новый Орлеан, штат Луизиана. Там в результате вооруженного столкновения один человек убит, а 13 получили ранения. Первый случай произошел в субботу на пересечении Клу-стрит и Норт Клейборн-авеню, где неизвестный выстрелил в прохожего. Уже 4 июля рядом с Кэрролтон-авеню были убиты вдвое мужчин. Один из пострадавших скончался, другой находится в критическом состоянии. Еще двоих ранили в районе Бурбон-стрит и Мандевиль-стрит.

New Orleans police are investigating a slew of shootings that happened over the holiday weekend. https://t.co/hUwUUfSWz9 — WAFB (@WAFB) July 5, 2021

Стреляющая нация

Если брать общую статистику, то в Чикаго количество убийств выросло на 33% за первые три месяца 2021 года по сравнению с 2020-м, а количество перестрелок почти на 40%. В Нью-Йорке эти же показатели увеличились на 14% и 50% соответственно. В Лос-Анджелесе также наблюдается рост количества убийств на 36%.

Все попытки привязать рост преступности к деятельности бывшего президента Дональда Трампа, массовым протестам Black Lives Matter и Антифа после гибели Джорджа Флойда, катастрофическому удару пандемии по США или полицейской жесткости работают очень слабо. Громкие слова президента Джо Байдена о «реформе полиции» и ужесточении контроля за стрелковым оружием пока остаются только в заголовках СМИ. На деле курс Соединенных Штатов остается прежним — граждане самой вооруженной нации в мире привыкли «стрелять, а потом спрашивать» и ухудшение экономического положения простых граждан в США заставляет людей хвататься за оружие в любой момент, и тем более в общенациональные праздники.