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Путин примет Пашиняна в Кремле 7 июля

  /   Обновлено: 06 июля 2021 15:29
Политика
Путин примет Пашиняна в Кремле 7 июля
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 6 июля. Президент России Владимир Путин примет исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Кремле в среду. Об этом сообщил армянский кабмин.

Кремль подтвердил встречу двух лидеров 7 июля. Правительство Армении доложило об этом во вторник. Владимир Путин и Никол Пашинян планируют рассмотреть реализацию трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху. Политики переговорят по вопросам содействия населению районов, которые пострадали от боевых действий в республике, отметили в Кремле.

Пашинян ранее заявил об окончании политического кризиса в Армении. По его словам, вскоре можно вернуться к нормальной работе.

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