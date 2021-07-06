Путин примет Пашиняна в Кремле 7 июля

Москва, 6 июля. Президент России Владимир Путин примет исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Кремле в среду. Об этом сообщил армянский кабмин.

Кремль подтвердил встречу двух лидеров 7 июля. Правительство Армении доложило об этом во вторник. Владимир Путин и Никол Пашинян планируют рассмотреть реализацию трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху. Политики переговорят по вопросам содействия населению районов, которые пострадали от боевых действий в республике, отметили в Кремле.

Пашинян ранее заявил об окончании политического кризиса в Армении. По его словам, вскоре можно вернуться к нормальной работе.