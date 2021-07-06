В Сети опубликовали видео с места крушения пассажирского Ан-26 на Камчатке

Москва, 6 июля. МЧС России опубликовало видео с места крушения пассажирского самолета Ан-26, который выполнял рейс из Петропавловска-Камчатского.

Кадры были сняты с борта спасательного вертолета, на них можно увидеть место катастрофы с воздуха. По данным РЕН ТВ, обломки самолета частично остались на одной из сопок, а часть — обрушилась в море.

Ранее сообщалось, что борт вылетел из аэропорта 6 июля в 12:57 (по местному времени). Уже при снижении высоты для захода на посадку в поселке Палана связь с самолетом была потеряна. Известно, что на борту находились 6 членов экипажа и 22 пассажира. Позднее стало известно, что все они погибли. Спасатели обнаружили обломки самолета в Охотском море.