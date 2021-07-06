Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 июля 15:35
15:35
Происшествия
Молодого петербуржца разыскивают по подозрению в педофилии
15:33
Происшествия
Сильный ветер повлиял на создание аварийной ситуации при крушении Ан-26 на Камчатке
15:31
Происшествия
Петербурженку с тремя детьми унесло в море недалеко от Гагры
15:31
Происшествия
Разбившийся на Камчатке Ан-26 был одним из самых молодых в авиапарке перевозчика
15:30
Общество
Нетрезвых водителей отправили на борьбу с борщевиком в Ленобласти
15:24
Происшествия
Mellstroy и адвокат потерпевшей девушки дали интервью после суда
15:23
Спорт
Сборной Украины по пляжному футболу запретили участвовать в ЧМ в России
15:20
Общество
Более 800 тысяч россиян проходят вакцинацию от коронавируса ежедневно
15:20
Общество
Американец рассказал, чем его удивили знаменитые русские молочные коржики
15:19
Общество
В МЧС предупредили о рекордной жаре в Петербурге
Все новости

По маршруту разбившегося Ан-26 должен был лететь Як-40

  /   Обновлено: 06 июля 2021 15:17
Происшествия
По маршруту разбившегося Ан-26 должен был лететь Як-40
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Петропавловск-Камчатский, 6 июля. Обычно по маршруту Петропавловск-Камчатский — Палана летает Як-40. В это раз решили заменить на Ан-26 из-за большого количества почты, сообщил источник ФАН.

Самолет Ан-26 выполнял рейс №251 Петропавловск-Камчатский — Палана. На борту находились 22 пассажира и 6 членов экипажа.

Эксперты назвали предварительную версию катастрофы пассажирского самолета. Борт мог разбиться о скалы. На действия пилотов также могли повлиять неблагоприятные погодные условия, сообщал ФАН.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / По маршруту разбившегося Ан-26 должен был лететь Як-40
крушение камчатка ан-26
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru