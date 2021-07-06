По маршруту разбившегося Ан-26 должен был лететь Як-40

Петропавловск-Камчатский, 6 июля. Обычно по маршруту Петропавловск-Камчатский — Палана летает Як-40. В это раз решили заменить на Ан-26 из-за большого количества почты, сообщил источник ФАН.

Самолет Ан-26 выполнял рейс №251 Петропавловск-Камчатский — Палана. На борту находились 22 пассажира и 6 членов экипажа.

Эксперты назвали предварительную версию катастрофы пассажирского самолета. Борт мог разбиться о скалы. На действия пилотов также могли повлиять неблагоприятные погодные условия, сообщал ФАН.