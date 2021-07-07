Эксперт предрек России сближение с Германией и отчуждение от Украины

Киев, 7 июля. Итоги выборов канцлера в Германии навсегда изменят отношения Москвы и Берлина. Такого мнения придерживается эксперт по вопросам международной политики Украинского института будущего Илия Куса, сообщает Newsfront.

Как ранее рассказывало издание «РБК-Украина», сближение ФРГ и России более всего вероятно в случае победы лидера Социал-демократической партии Германии Олафа Шольца.

При этом, по мнению Кусы, радикальных изменений политики Германии по отношению к Украине ждать не стоит, все напрямую зависит от того, кто станет новым канцлером.

«Если будет Лашет, то все останется, как есть, его взгляды полностью совпадают с позицией Меркель. Если будет Шольц, то можно ожидать, наоборот, большего сближения с РФ, потому что у СДПГ более мягкая позиция по «СП-2», — пояснил Куса.

По мнению эксперта, СДПГ более бизнес-ориентированы на РФ и считают, что необходимо торговать и сотрудничать с Россией.

Олаф Шольц с 2018 года занимает пост министра финансов Германии, что, безусловно, отражается на его взглядах на выгоды сотрудничества с Москвой.

Ранее он выступал за сохранение транзита российского газа через Украину.

«Мы ощущаем ответственность за транзит российского газа через Украину и в будущем, в ближайшие десятилетия, а не только в следующие два-три года», — пояснял он.

Ранее украинский посол пожаловался на отсутствие военной помощи со стороны ФРГ.