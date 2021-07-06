Росприроднадзор подтвердил недостаточность полномочий для борьбы с выбросами в Омске

Согласование внеплановых проверок соблюдения природоохранного законодательства и уведомления о них тех, кого планируется инспектировать, снижает эффективность и оперативность таких мероприятий. Об этом ФАН сообщили в Сибирском межрегиональном управлении Росприроднадзора, в чьем ведении находится Омск.

Напомним, 30 июня житель Омска Владимир Лифантьев во время прямой линии с Владимиром Путиным рассказал о большом количестве вредных веществ в воздухе и отсутствии у Росприроднадзора достаточных полномочий для контроля за ситуацией. 5 июля Роспотребнадзор включил город в число восьми населенных пунктов, где по результатам анализа примесей в атмосферном воздухе был зафиксирован «неприемлемый канцерогенный риск» для населения.

«Оперативность и эффективность контрольно-надзорных мероприятий резко снижается в связи с необходимостью согласования внеплановой выездной проверки с органами прокуратуры и уведомления юридического лица», — сообщили ФАН в Сибирском межрегиональном управлении Росприроднадзора, отвечая на вопрос о потребности ведомства в дополнительных полномочиях для более эффективного контроля в сфере природопользования.

По мнению представителей управления, необходимо упростить процедуру согласования внеплановых проверок и позволить специалистам надзорного органа беспрепятственно проходить на территорию контролируемого объекта.

«Все это позволит более эффективно принимать меры к нарушителям законодательства», — говорится в сообщении.

В управлении также ответили на вопрос ФАН о принимаемых мерах по контролю за содержанием вредных выбросов в воздухе Омска. Согласно сообщению, в настоящее время специалисты ведомства по требованию прокуратуры и в связи с информацией от Обь-Иртышского управления гидрометеорологии и Минприроды Омской области о превышении в воздухе предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ проводят выездные проверки шести организаций.

В этот список попали местная ТЭЦ-5, муниципальные предприятия «Тепловая компания», РЖД, заводы «Омсктрансмаш», АО «ЦКБА» и производственного объединения «Полет». По согласованию с прокуратурой Омской области представители Росприроднадзора также проводят проверку деятельности предприятия «Омский каучук».

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Всего в 2020-2021 годах, по данным управления, в Омске проведены 64 плановые и внеплановые выездные проверки в области охраны атмосферного воздуха. Из них семь организовали в августе 2020 года по поручению заместителя председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко.

«Выявлены многочисленные нарушения в области охраны окружающей среды, в том числе и в области охраны атмосферного воздуха, — рассказали в управлении об итогах проведенных с 2020 года проверок. — В случаях превышения нормативов ПДВ (предельно допустимых выбросов. — Прим. ФАН), виновные юридические и ответственные должностные лица привлекаются к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ. Выдаются предписания об устранении выявленных нарушений в области охраны окружающей среды».

Между тем обратившийся к президенту страны житель Омска Владимир Лифантьев в интервью ФАН отметил, что санкции за выявленные нарушения часто оказываются незначительными для крупных промышленных предприятий. А председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов отметил, что действующее законодательство позволяет применять к неоднократным нарушителям природоохранного законодательства более серьезные меры, включая приостановку деятельности предприятия на срок до 90 суток. О том, приняты ли какие-то конкретные меры по итогам обращения жителя Омска на прямую линию с Владимиром Путиным, в ведомстве не уточнили.

В апреле 2010 года тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев утвердил изменения в действующее законодательство, которые обязали надзорные органы согласовывать внеплановые проверки любых хозяйствующих субъектов с Прокуратурой РФ, — чтобы «не кошмарить бизнес».