Серуканов: Нападками на «Яблоко» Волков выгораживает себя перед спонсорами

Критика в адрес «Яблока» со стороны команды Алексея Навального после решения не включать Олега Степанова в списки партии является попыткой найти крайнего, чтобы оправдаться перед западными спонсорами. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил юрист Виталий Серуканов.

Во время партийного съезда представители «Яблока» согласовали список кандидатов, которые примут участие в предстоящих парламентских выборах от партии. Ранее в качестве одного из претендентов рассматривали бывшего координатора московского штаба Навального1 (структурное подразделение ФБК2 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность штабов и ФБК признана экстремистской и запрещена в РФ) Олега Степанова, но в итоговый список соратник оппозиционера включен не был.

После такого решения команда Навального начала активно высказываться в адрес «Яблока» в негативном ключе. Так, Леонид Волков написал, что партия «кинула» не только Степанова. Максим Резник и Ирина Фатьянова также не получили поддержки. Дмитрий Низовцев назвал отношение «Яблока» к своим кандидатам «наплевательским», а Руслан Шаведдинов выразил сожаление в связи с тем, что партия традиционно «сливает» молодых и талантливых политиков. Владимир Милов в свою очередь заявил об отсутствии у объединения яркой общенациональной кампании и отметил, что «Яблоко» вряд ли сможет пройти 5%-ный барьер.

Prt Scr telegram.org / @leonidvolkov / @rshaveddinov / @zimbru_khv / @v_milov

По мнению Виталия Серуканова, такая агрессивная реакция со стороны ближайших соратников Навального объясняется тем, что Степанов является проектом Волкова по осваиванию западных бюджетов. Эксперт подчеркнул, что у команды оппозиционера на сегодняшний день в России остался лишь один «кандидат», которого не жалко, и поэтому они решили попытаться выдвинуть его на выборы.

«Попробовали договориться с «Яблоком», с «Яблоком» договориться не получилось. Теперь западные инвесторы задают вопрос: «А куда мы отправляли деньги? На кампанию какого такого Степанова?» И Волкову надо как-то оправдаться, поэтому в такой агрессивной манере с нападками на «Яблоко» он пытается выгородить себя, показать, что он ни в чем не виноват, что это злое «Яблоко» не выдвинуло Степанова, который — абсолютный ноунейм, человек, который даже по меркам команды Навального был никем», — объяснил юрист.

Серуканов назвал такое поведение типичной тактикой Волкова. Она заключается в том, чтобы сваливать все на других и делать в данном случае крайним «Яблоко», ведь западные спонсоры, уверен эксперт, наверняка уже выделили определенные суммы на избирательную кампанию Степанова.

facebook.com / Леонид Волков

Он также не исключил, что эти нападки могут быть связаны с давними обидами. Самого Навального исключили из партии в 2007 году, а Любови Соболь «Яблоко» отказало в поддержке на выборах в Госдуму, несмотря на инициированные весной прошлого года переговоры. По словам Серуканова, в команде Навального «Яблоко» вообще никогда не воспринимали как какого-то серьезного партнера. Партия для соратников оппозиционера была всего лишь «лавочкой для выдвижения», чтобы не собирать подписи, потому что с подписями исторически у них не сложилось.

«Не хватало ни популярности, ни организации. Даже в кабинете Навального на закрытых летучках о «Яблоке» высказывались, мягко говоря, очень не комплиментарно. Для команды Навального «Яблоко» — лишь то, что надо использовать раз в пару лет, чтобы попытаться выдвинуться на выборы без сбора подписей. Вот и все. То есть просто инструмент. Ни Явлинского, ни Рыбакова, ни прочих каких-то ребят там никогда не уважали и за каких-то партнеров вовсе не считали», — заявил эксперт.

Кроме того, он объяснил, почему аналогичной реакции со стороны команды Навального не последовало в ситуации с Соболь, когда она еще планировала выдвигаться в качестве кандидата в депутаты, но не смогла заручиться поддержкой «Яблока». Это связано с тем, что Волков ее терпеть не может, и ему не нужно, чтобы Соболь набирала самостоятельную популярность.

«Степанов — это реально был способ осваивать бюджеты из Литвы. Для Волкова это — просто источник расхода, очень выгодный для него, так как на этом он наваривает себе лишние барыши. А Соболь — это все. Соболь — это просто, к сожалению, человек, которого не любят все — и ее оппоненты, и товарищи по ее собственной команде», — заключил Виталий Серуканов.

Напомним, ранее политолог, доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов предположил, что с самого начала стоящие за командой Навального люди умышленно выталкивали Степанова на политическое поле и вкладывали средства в его раскрутку для провокации по признанию выборов в Госдуму нелегитимными. По его словам, фактически Степанов остался единственной «закладкой», которую можно сегодня достать и начать кампанию по дискредитации процесса голосования.

1 Являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России.

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.