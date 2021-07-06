Эксперты восстановили картину столкновения Ан-26 со скалой на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 6 июля. Стали известны подробности катастрофы самолета, который выполнял рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана.

По предварительным данным, погода в момент ЧП была благоприятной, поэтому самолет и совершил вылет. Однако ситуация осложнилась тем, что над морем бушевал сильный ветер, а также образовалась высокая пена с туманом. Вероятнее всего, экипаж просто не увидел из-за него скалу. На связь с диспетчером пилоты не выходили, так как маршрут знаком, сообщает источник ФАН, знакомый с ситуацией.

Самолет Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, потерпел крушение после вылетал из Петропавловска-Камчатского. По предварительной версии, выживших нет.