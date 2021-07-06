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«Аэропорт Палана» был допущен к приему упавшего Ан-26

  /   Обновлено: 06 июля 2021 15:06
Происшествия
«Аэропорт Палана» был допущен к приему упавшего Ан-26
wikipedia.org  /  Dmitry Karpezo / CC BY-SA 3.0

Петропавловск-Камчатский, 6 июля. Согласно данным паспорта аэропорта филиал «Аэропорт Палана» ФКП «Аэропорты Камчатки», аэродром был допущен к приему самолетов типа Ан-26.

Технические характеристики аэропорта допускают прием ряда воздушных судов, включая и те, габариты которых больше потерпевшего крушение Ан-26. В списке допущенных к приему типов ВС (воздушных судов) вертолёты Ми-2, Ми-8, Ка-27 (Ка-32), а так же самолёты: Ан-28, Ан-38, Ан-24РВ, Ан-26, Ан-26-100, Як-40, Л-410, DHC-8-300.

Пропускная способность «Аэропорт Палана» - 25 пассажиров в час. Единственная взлётно-посадочная полоса (ВПП) имеет длину 1400 метров и ширину 28 метров, следует из данных паспорта аэропорта.

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