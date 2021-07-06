Два выпускника из Петербурга сдали ЕГЭ на 300 баллов

Санкт-Петербург, 6 июля. Два выпускника из Петербурга сдали ЕГЭ на максимальный балл по всем трем предметам. Об этом рассказала председатель городского комитета по образованию Наталия Путиловская.

Максимальных результатов по каждому их трех экзаменов удалось добиться выпускнице лицея №470 Калининского района. Она сдавала ЕГЭ по математике, русскому языку и химии и стала первой девушкой в Петербурге, которая получила 300 баллов по ЕГЭ. Такой же результат показал выпускник из лицея №344 Невского района, который сдавал русский язык, физику и информатику.

Кроме этого, 32 петербуржца набрали по 100 баллов за два предмета, рассказала Путиловская. Всего зарегистрировано 523 стобалльных результата за основной период ЕГЭ 2021 года. Средний балл в Северной столице при этом выше общероссийского.

Ранее директор петербургского лицея Тхостов указал на важность ЕГЭ для учеников и их родителей. По его словам, выпускник должен быть грамотным при выборе любой специальности.