Почему бездомные лишены доступа к вакцинам от COVID-19, объяснил благотворитель



Кампания по вакцинации против COVID-19 в самом разгаре, но оказалось, что из поля зрения врачей выпали бездомные россияне. Для того, чтобы привиться, гражданин должен предъявить паспорт, полис ОМС и СНИЛС. В этом и заключается загвоздка, ведь, как правило, с наличием документов у бездомных большая проблема: у кого-то они утеряны, чьи-то просто исчерпали срок годности — и решить ее самостоятельно эти люди не в силах. Как привиться человеку без документов? Кто оказывает помощь бездомным россиянам? Почему не известно точное количество заболевших COVID-19 среди обитателей ночлежек? На эти вопросы ответил исполнительный директор АНО «Благотворительная больница», врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Иевков в ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Государство провело большую работу для улучшения эпидемиологической ситуации: в краткие сроки была разработана вакцина и переформатирована система здравоохранения. Прививка от COVID-19 бесплатна, открыто множество мобильных пунктов вакцинации по всей стране, но, к сожалению, из-за бюрократических недочетов помощи были лишены самые незащищенные слои граждан — бездомные.

«Вакцинация — это, наверное, одна из важных вещей, чтобы создать коллективный иммунитет, чтобы абортировать развитие пандемии и распространение вируса. Бездомные люди — это социальная категория граждан, которая на данный момент лишена доступа к вакцинации от коронавируса», — сказал в ходе брифинга Иевков.

По его словам, с первым препятствием на пути к прививке бездомные сталкиваются еще на пороге торговых центров, в которых организованы мобильные пункты вакцинации. Чтобы зайти в торговый центр, нужен определенный дресс-код, охрана предвзято относится к людям, одетым неопрятно. По мнению Иевкова, этот барьер граничит с дискриминацией, но даже если человеку удалось попасть в мобильный пункт, ему необходимо предъявить документы, которых у него зачастую нет. И единственный выход сейчас — это сначала заняться восстановлением документов, а потом уже приходить прививаться. Но спикер уверен, что есть более эффективный метод решения проблемы вакцинации бездомных людей. Для этого лишь необходимо расширить список документов, допускающих человека к прививке против COVID-19.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Есть порядка 40 документов, наличие одного из которых можно использовать для внесения сведений о прививке в реестр вакцинации, который разработан Минздравом. Дело в том, что каждую долю вакцины можно списать на конкретного человека, чтобы государство отслеживало процесс и масштабы. Единая государственная информационная система здравоохранения содержит список документов, в который включены не только паспорт, СНИЛС и полис ОМС, но и многие другие: паспорт СССР, водительское удостоверение, справка из мест лишения свободы, охотничий билет и так далее. По факту техническая возможность использовать эти виды документов для регистрации вакцинированных людей есть. И это хороший вариант», — сказал спикер.

Одна из петербургских поликлиник пошла навстречу сотрудникам «Благотворительной больницы», и эта идея была воплощена в жизнь. Эта договоренность благотворителей и представителей системы здравоохранения позволила организовать выездные бригады медиков-вакцинаторов в места ночлега бездомных и в пункты выдачи горячего питания.

«Бездомные обычно приходят в пункты временного ночлега, дома ночного пребывания — эти места известны нам, медикам и волонтерам. Мы туда приезжаем в часы приема по определенному расписанию, и пока бездомный человек получает горячее питание, социальные услуги и помощь, мы оказываем консультативные услуги по здоровью, вызываем скорую, если есть необходимость, выдаем безрецептурные лекарства. В этот момент было бы здорово подключить госполиклиники для вакцинации», — сказал участник брифинга.

По его словам, социально незащищенные слои граждан так же, как и обычные люди, интересуются темой вакцинации. Они тоже хотят получать медицинские услуги, и раз нет возможности единовременно восстановить документы всем бездомным, то было бы логично упростить порядок вакцинации для этой категории населения.

Благотворительная больница / Евфросиния Капустина

Незащищенные граждане интересуются вакциной неспроста. Сергей Иевков рассказал, что в первую волну пандемии, когда большая часть больниц была перепрофилирована, а поликлиники закрыты, поток пациентов у благотворителей был колоссальный, из-за этого даже пришлось сократить количество проектов. Статистики по смертности бездомных от COVID-19 при этом никто не ведет — человек просто выпадает из поля зрения волонтеров. Выявить точное количество зараженных в этой среде тоже возможности не было. Ведь Роспотребнадзор лишь этой весной приравнял результаты экспресс-тестов к результатам ПЦР. Сейчас «Благотворительная больница» ждет финансирования, чтобы начать диагностику людей и наконец-то собрать статистику по заболевшим.