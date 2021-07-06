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Пилот рухнувшего на Камчатке Ан-26 пытался посадить самолет с помощью навигатора

  /   Обновлено: 06 июля 2021 15:02
Происшествия
Пилот рухнувшего на Камчатке Ан-26 пытался посадить самолет с помощью навигатора
Global Look Press  /  MOD Russia / via Globallookpress.com

Петропавловск-Камчатский, 6 июля. Самолет Ан-26, обломки которого нашли около поселка Палана, потерпел крушение после того, как пилот пытался посадить его с помощью личного навигатора, сообщают СМИ.

Устройство, по предварительным данным, не было установлено производителем воздушного судна. Таким образом, причиной авиакатастрофы могла стать ошибка пилота.

Летевший из Петропавловска-Камчатского в Палану самолет Ан-26 перестал выходить на связь. Обломки нашли в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы. На борту находились 28 человек, все они, по данным Санавиации, погибли, однако тела спасатели пока не обнаружили. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливает спецкомиссия, возбуждено уголовное дело.

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камчатка пилот навигатор ан-26
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