Пилот рухнувшего на Камчатке Ан-26 пытался посадить самолет с помощью навигатора

Петропавловск-Камчатский, 6 июля. Самолет Ан-26, обломки которого нашли около поселка Палана, потерпел крушение после того, как пилот пытался посадить его с помощью личного навигатора, сообщают СМИ.

Устройство, по предварительным данным, не было установлено производителем воздушного судна. Таким образом, причиной авиакатастрофы могла стать ошибка пилота.

Летевший из Петропавловска-Камчатского в Палану самолет Ан-26 перестал выходить на связь. Обломки нашли в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы. На борту находились 28 человек, все они, по данным Санавиации, погибли, однако тела спасатели пока не обнаружили. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливает спецкомиссия, возбуждено уголовное дело.