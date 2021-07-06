Песков заявил, что российские регионы не закроют границы на фоне пандемии

Москва, 6 июля. Закрывать границы между российскими регионами не планируется на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Закрывать границы между субъектами в России не намерены, но в некоторых регионах могут ввести оперативные ограничительные меры из-за распространения коронавируса, добавил представитель Кремля.

Так, в Омской области ранее ввели запрет на проведение массовых мероприятий из-за эпидемиологической обстановки в регионе. Решение принял губернатор области Александр Бурков.