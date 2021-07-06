Еще десять ялтинских пляжей стали доступны для купания

Ялта, 6 июля. Запрет на купание, введенный в Ялте после ливней и подтоплений, снят для еще десяти пляжей.

Для посещения с 6 июля открыты для купания 32 ялтинских пляжа. Накануне мэр города Янина Павленко отмечала, что жители и гости курорта смогут посещать почти всю территорию от западных границ муниципалитета до Ялты за исключением Симеиза и Мисхора.

Ялтинская мэрия ранее ввела запрет на купание в акватории муниципалитета, куда входят сам город Ялта и еще около 30 населенных пунктов, расположенных вдоль береговой линии протяженностью около 70 километров. Работу по забору проб морской воды на территории Ялты проводит Роспотребнадзор.

Источник ФАН назвал сумму ущерба от циклона и наводнения в Ялте. Соответствующие документы были направлены главе Крыма Сергею Аксенову. Ранее руководитель региона заявил, что на ликвидацию последствий стихийного бедствия на полуострове может понадобиться более 12,5 млрд рублей.