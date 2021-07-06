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Зарплаты бюджетников в дагестанском Сухокумске ниже установленных майскими указами
Общество
Зарплаты бюджетников в дагестанском Сухокумске ниже установленных майскими указами
Федеральное агентство новостей

Махачкала, 6 июля. В дагестанском Южно-Сухокумске не исполняются майские указы президента России Владимира Путина в части зарплат работников бюджетной сферы. Их ежемесячный заработок не превышает 15 тысяч рублей.

«Во время посещения врио главы Дагестана Сергея Меликова Южно-Сухокумска там обсуждались вопросы низкой заработной платы муниципальных работников. Средняя экономическая зарплата в самом городе сложилась на уровне около 29 тысяч рублей, а средняя зарплата в бюджетных учреждениях — от 13 до 15 тысяч рублей», — сказал глава минэкономразвития республики Руслан Алиев в эфире РГВК «Дагестан».

По его словам, работники бюджетной сферы должны получать намного больше, о чем говорится в майских указах. Главой региона уже даны поручения по выправлению ситуации.

«Это недопустимо, так как есть майские указы президента России, гласящие, что средняя заработная плата медработников, педагогов и других категорий, которые вошли в эти указы, должна выдерживаться средней экономической зарплаты по городу, по субъекту», — отметил министр.

Южно-Сухокумск находится на севере Дагестана недалеко от границы республики со Ставропольским краем. Население города составляет порядка 11 тысяч человек.

Ранее ФАН сообщал, что минтруде Дагестана заявили о достижении показателей средней зарплаты бюджетников, установленных майскими указами Путина, по большинству категорий работников. Сложности возникли только с педагогами детских садов и учреждений дополнительного образования, однако в конце 2020 года на повышение их зарплат были выделены необходимые бюджетные средства.

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россия дагестан майские указы зарплата бюджетников
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