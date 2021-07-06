Одесский депутат забыл украинский язык на заседании горсовета

Одесса, 6 июля. Депутат Одесского городского совета Борис Панов сильно разволновался на заседании и забыл язык, на котором на Украине теперь обязаны говорить все госслужащие.

Инцидент произошел во время выступлении на сессии. Панов запутался и не смог произнести название департамента, который сам же возглавляет. Фразу ему закончить не удалось, после чего депутат начал смущенно трогать микрофон.

«Этот вопрос находится на постоянном контроле...» — начал Панов, но завершить предложение на украинском не смог.

Еще одна коллега Панова также запуталась и стала произносить непонятные звуки, выступая за трибуной.

Ранее украинский протоиерей Владимир Корецкий рассказал об инциденте в общественном транспорте, свидетелями которого стали члены его семьи. По мнению Корецкого, конфликт возник на почве негативного отношения к русскоговорящей части населения.