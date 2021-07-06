Массовые мероприятия запретили в Омской области из-за коронавируса

Омск, 6 июля. Проводить массовые мероприятия запретили в Омской области из-за распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Бурков. Решение приняли по результатам оперативного штаба по противодействию коронавирусу. Так, спортивно-культурный праздник «Королева спорта» проведут через месяц. Кроме того, будет усилен контроль за санитарными требованиями во всех районах области.

При этом закрывать границы между регионами России на фоне пандемии не намерены. Об этом ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.