Неизвестный напал с ножом на человека в немецком аэропорту

Берлин, 6 июля. Инцидент произошел в аэропорту Дюссельдорфа. После нападения пострадавшего госпитализировали с ранением.

В настоящее время немецкие правоохранители разыскивают преступника, который скрылся с места преступления.

Аналогичное преступление ранее произошло в немецком Вюрцбурге. Мужчина напал на толпу людей с ножом. Жертвами преступления стали три человека, еще шестеро получили ранения. Полиция ранила нападавшего и задержала его.

Консульство РФ в Мюнхене информировало, что погибших и пострадавших граждан России в Вюрцбурге после нападения человека с ножом нет, сообщал ФАН.