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Неизвестный напал с ножом на человека в немецком аэропорту
Происшествия
Неизвестный напал с ножом на человека в немецком аэропорту
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Берлин, 6 июля. Инцидент произошел в аэропорту Дюссельдорфа.  После нападения пострадавшего госпитализировали с ранением.

В настоящее время немецкие правоохранители разыскивают преступника, который скрылся с места преступления.

Аналогичное преступление ранее произошло в немецком Вюрцбурге. Мужчина напал на толпу людей с ножом. Жертвами преступления стали три человека, еще шестеро получили ранения. Полиция ранила нападавшего и задержала его.

Консульство РФ в Мюнхене информировало, что погибших и пострадавших граждан России в Вюрцбурге после нападения человека с ножом нет, сообщал ФАН.

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