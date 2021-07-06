СК возбудил дело после гибели трех человек из-за непогоды в Туапсинском районе

Краснодар, 6 июля. Следователи устанавливают обстоятельства смерти трех человек: 36-летней женщины, ее 13-летней дочери и 71-летнего мужчины.

Мама с дочкой погибли при сходе селя в районе поселка Джубга. Их машину смыло с дороги, после чего она перевернулась. В автомобиле также находился глава семейства, но после происшествия он выжил, сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Еще одной жертвой стихии стал житель села Горское. Его труп нашли в подтопленном доме.

Сильные дожди привели к сходу селя на трассе Джубга — Сочи, сообщал ФАН. Из-за случившегося движение по автодороге было временно остановлено.