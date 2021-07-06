Кара-Мурза обвинил Волкова в публичном хамстве и призвал вернуться в Россию

Владимир Кара-Мурза обвинил Леонида Волкова в публичном хамстве после того, как соратник Алексея Навального назвал его «идиотом» из-за формального решения партии «Яблоко» выдвинуть кандидатуру Андрея Пивоварова на выборы.



В Москве 3 и 4 июля проходил открытый съезд «Яблока», на котором от партии были выдвинуты кандидаты в депутаты Госдумы. Андрей Пивоваров ранее демонстрировал заинтересованность в том, чтобы «яблочники» рассмотрели его кандидатуру для выдвижения, и написал основателю политсилы Григорию Явлинскому соответствующее письмо. В настоящее время Пивоваров находится в краснодарском СИЗО, ему вменяют сотрудничество с нежелательной организацией.



На съезде «Яблоко» поддержало предложение включить Пивоварова в список партии на думские выборы. Ожидается, что его выдвинут по региональному списку в Краснодаре. Позже в партии объяснили, что это решение носит гуманитарный характер, поскольку экс-директор «Открытой России»1 (зарегистрированную в Великобритании одноименную организацию Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной) физически не сможет вести кампанию из СИЗО.



О выдвижении Пивоварова одним из первых в позитивном контексте сообщил Кара-Мурза. Однако спустя день на данный комментарий в Twitter обратил внимание Волков. Последний заявил, что на самом деле решение «Яблока» — «издевательское» и что одобрительное сообщение Кара-Мурзы свидетельствует о его недальновидности и неуважении к читателям.

Prt Scr twitter.com / @leonidvolkov

Ответ на неоднозначные реплики в свой адрес Кара-Мурза разместил утром 6 июля. Он охарактеризовал твит Волкова как «публичное хамство» и пригласил его продолжить спор о ситуации с «Яблоком» и Пивоваровым в Москву.





Prt Scr twitter.com / @vkaramurza

Напомним, Леонида Волкова объявили в межгосударственный розыск по делу о вовлечении несовершеннолетних в незаконную протестную деятельность (ч. 2 статьи 151.2 УК РФ). Также СК потребовал его заочного ареста на территории России на два месяца с момента задержания либо с момента его экстрадиции. Более того, в 2019 году в отношении оппозиционера было возбуждено уголовное дело об отмывании денег в ФБК, а в 2020 — дело о мошенничестве в особо крупном размере и растрате более 350 миллионов рублей, пожертвованных ФБК, не по назначению. В настоящее время соратник Навального скрывается в Литве и получил там вид на жительство.Очевидно, Кара-Мурза, имея четкое осознание положения экс-главы сетки штабов Навального, отпустил в его адрес издевательскую провокацию. Законное преследование в России вызывает у Волкова опасения, и именно поэтому возвращаться в страну он не планирует и не станет.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

3 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга