Несырьевой экспорт из Москвы в Италию вырос в 2,5 раза

Москва, 6 июля. Столичный несырьевой неэнергетический экспорт в Италию в первом квартале текущего года вырос более чем в 2,5 раза.

Предприятия Москвы поставили на итальянский рынок продукции на сумму свыше 410 млн долларов, передает пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений. Данный показатель оказался на 157% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Товарооборот между столицей и европейской страной также увеличился и составил почти 3,5 млрд долларов. В прошлом году он достиг 3,3 млрд долларов, отметил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

Россия, тем временем, сохранит за собой второе место в рейтинге по объемам экспорта сжиженного природного газа (СПГ). Лидером по-прежнему остаются страны Северной Америки.