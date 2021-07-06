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Снигирь показала первые кадры со съемок новой киноверсии романа «Мастер и Маргарита»

  /   Обновлено: 06 июля 2021 14:48
Общество
Снигирь показала первые кадры со съемок новой киноверсии романа «Мастер и Маргарита»
instagram.com  /  @yuliasnigir

Москва, 6 июля. Кинокомпания «Марс медиа» приступила к съемкам экранизации романа «Мастер и Маргарита». Первые фотографии со съемочной площадки показала актриса Юлия Снигирь.

Новый фильм получил название «Воланд» и станет экранизацией классического романа Михаила Булгакова. Режиссером картины выступает автор «Серебряных коньков» режиссер Михаил Локшин. Главные роли играют Евгений Цыганов и Юлия Снигирь.

Первые съемочные дни начались в Москве, откуда фотографиями поделилась исполнительница роли Маргариты. На ее странице в социальной сети Instagram появилась серия снимков со съемочной площадки.

«Ну что ж... Камера мотор начали. «Воланд». Режиссер Михаил Локшин», — подписала серию снимков Снигирь.

Работа над предстоящей картиной будет проходить в столице, Санкт-Петербурге и на Мальте. Согласно сюжету, известный писатель попадает в немилость светского общества из-за литературного скандала. Познакомившись случайно с некой Маргаритой, автор берется за новый роман, где появляется загадочный персонаж по имени Воланд.

О новой картине впервые стало известно во время питчинга проектов в Фонде кино. Релиз фильма запланирован на 2022 год. По словам режиссера, стриминговый сервис Netflix уже проявил интерес к «Воланду».

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съемки мастер и маргарита снигирь воланд
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