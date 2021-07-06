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Планы России направить группу Су-35 на Камчатку обеспокоили экспертов из Румынии
Армия
Планы России направить группу Су-35 на Камчатку обеспокоили экспертов из Румынии
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 6 июля. Решение Москвы перебросить на Дальний Восток группу истребителей Су-35 вызвало неоднозначную реакцию у обозревателей румынского издания Defence Romania.

Подобную реакцию экспертов можно объяснить желанием Румынии показать свою преданность заокеанским партнерам из США, которые являются для страны едва ли не главным союзником. Такого мнения придерживаются журналисты портала «Русские онлайн».

Не исключено, что своими действиями румыны хотят выпросить у американцев дополнительные средства на расширение авиабазы Кымпия-Турзий, что существенно отразится на экономике страны.

Несмотря на это, Соединенные Штаты с огромной долей вероятности не станут вкладывать деньги в Румынию, так как с появлением нескольких Су-35 ВКС РФ на Камчатке американцам придется уделять этому региону намного больше внимания и средств.

Группа российских истребителей Су-35 в скором времени присоединится к перехватчикам МиГ-31, которые уже находятся на Камчатке. Их главной задачей станет охрана северо-восточных рубежей страны.

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россия су-35 камчатка
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