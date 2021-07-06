Альбина Джанабаева опровергла слухи о дружбе с первой женой Меладзе

Москва, 6 июля. Популярная исполнительница Альбина Джанабаева впервые прокомментировала слухи о тесном общении с первой женой своего супруга популярного артиста Валерия Меладзе.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» рассказала, что многие годы ей приписывали тесное общение с первой женой Меладзе Ириной Малухиной, с которой исполнитель хита «Небеса» официально развелся в 2014 году. Артистка отметила, что она никогда не была «вхожа в дом» к нынешнего мужа и его экс-супруги.

«Я никогда об этом не говорила, но в качестве опровержения хотелось бы высказаться. Была такая информация, что я была вхожа в дом и дружила с первой женой Валерия. Это все неправда, конечно же. Ни с кем я никогда не дружила», — заявила Джанабаева в интервью Ксении Собчак для YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

Сам исполнитель популярных хитов отметил, что его бывшая жена никогда не сможет близко общаться с нынешней, в связи со сложившимися обстоятельствами. Однако он рад, что, несмотря на все разногласия, дети смогли подружиться.

Во время интервью Борису Корчевникову для шоу «Судьба человека» Малухина рассказывала, что в 2004 году поздравляла экс-вокалистку «ВИА Гры» с рождением первенца. Тогда она и подумать не могла, от кого родила ребенка артистка, сообщает Teleprogramma.pro.

Недавно в семье Меладзе случилось пополнение — Джанабаева родила артисту третьего ребенка. Спустя всего два месяца после появления ребенка на свет артистка смогла восстановиться и вернуться на сцену.