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Файзуллин ожидает прекращения активного роста цен на стройматериалы

  /   Обновлено: 06 июля 2021 14:40
Экономика
Файзуллин ожидает прекращения активного роста цен на стройматериалы
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Екатеринбург, 6 июля. Строительные материалы перестанут расти в цене, так как рынок постепенно стабилизируется, считают в Минстрое РФ.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин заявил, что активная фаза подорожания стройматериалов прекратится в связи с рыночной регуляцией. Об этом пишет «Интерфакс».

«И таких резких ростов цен, которые произошли у нас в конце 2020 года, в 2021 году мы рассчитываем, что не будет происходить», — отметил глава министерства в ходе форума «Иннопром-2021».

Файзуллин добавил, что Минстрой кооперируется в решении ценового вопроса с другими министерствами, среди которых есть Минпромторг. Также совместная работа ведется с Российским союзом промышленников и предпринимателей.

Руководитель ведомства указал, что в стране увеличивается объем строительства, а уровень использования стройматериалов тесно связан с активизацией строительства. Данные ДОМ.РФ подтверждают высказывание министра.

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строительство иннопром рост цен минстрой россии файзуллин
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