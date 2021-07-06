Диетологи назвали популярные овощи, которые помогают сбросить вес

Москва, 6 июля. Овощи являются основой рациона для желающих избавиться от лишнего веса. Диетологи рассказали, какие из них помогут быстро сбросить килограммы.

Лучше всего употреблять сырые овощи. Они содержат большое количество витаминов В и С, которые исчезают при нагревании. Чтобы похудеть, рекомендуется отдавать предпочтение овощам, в составе которых нет крахмала.

Так, в рацион нужно включать брокколи, листовую зелень, морковь, спаржу и цветную капусту. Последние два продукта являются основным источником клетчатки, которая позволят дольше ощущать чувство сытости.

Индийский диетолог Руджута Дивекар ранее дал три совета, которые помогут быстро сбросить лишние килограммы. Вес будет снижаться без стресса для организма.