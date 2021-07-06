Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 июля 15:33
15:31
Происшествия
Петербурженку с тремя детьми унесло в море недалеко от Гагры
15:31
Происшествия
Разбившийся на Камчатке Ан-26 был одним из самых молодых в авиапарке перевозчика
15:30
Общество
Нетрезвых водителей отправили на борьбу с борщевиком в Ленобласти
15:24
Происшествия
Mellstroy и адвокат потерпевшей девушки дали интервью после суда
15:23
Спорт
Сборной Украины по пляжному футболу запретили участвовать в ЧМ в России
15:20
Общество
Более 800 тысяч россиян проходят вакцинацию от коронавируса ежедневно
15:20
Общество
Американец рассказал, чем его удивили знаменитые русские молочные коржики
15:19
Общество
В МЧС предупредили о рекордной жаре в Петербурге
15:17
Общество
Несколько вакцин от зарубежных производителей могут зарегистрировать в России
15:17
Общество
Пять новых туристических маршрутов разработаны в Зарайске
Все новости

Виктор Салтыков может лишиться сотрудничества с Разиным из-за критики Ольги Бузовой

  /   Обновлено: 06 июля 2021 14:34
Шоу-бизнес
Виктор Салтыков может лишиться сотрудничества с Разиным из-за критики Ольги Бузовой
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 6 июля. Продюсер Андрей Разин поддержал затравленную в Сети певицу Ольгу Бузову. Он пригрозил ее обидчикам, что перестанет с ними работать.

Разин был возмущен, что на экс-ведущую скандального шоу «Дом-2» обрушился шквал критики. Хотя, по его мнению, певица — пример для подражания. Продюсер «Ласкового мая» тепло отозвался не только о самой артистке, но и о ее матери. Он подчеркнул, что у 35-летней знаменитости порядочная семья.

«Прошу моих коллег, особенно по «Дискотеке «Союз», никогда не оскорблять Ольгу Бузову, иначе вы никогда больше не выйдете на сцену в составе моего проекта», — написал Разин на своей странице в Instagram.

Он указал, что это относится и к его давнему другу Виктору Салтыкову, который жестко раскритиковал звезду отечественного шоу-бизнеса, пишет Teleprogramma.pro.

Исполнитель считает, что Бузовой не место на эстраде. Он недоумевает, как песни телеведущей оказываются в топах музыкальных чартов. По словам Виктора Салтыкова, Ольга Бузова — «позор нашей страны». Причем не только певец так строго высказывается о творчестве знаменитости,но и многие другие деятели культуры.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Виктор Салтыков может лишиться сотрудничества с Разиным из-за критики Ольги Бузовой
бузова разин салтыков
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru