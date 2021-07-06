Виктор Салтыков может лишиться сотрудничества с Разиным из-за критики Ольги Бузовой

Москва, 6 июля. Продюсер Андрей Разин поддержал затравленную в Сети певицу Ольгу Бузову. Он пригрозил ее обидчикам, что перестанет с ними работать.

Разин был возмущен, что на экс-ведущую скандального шоу «Дом-2» обрушился шквал критики. Хотя, по его мнению, певица — пример для подражания. Продюсер «Ласкового мая» тепло отозвался не только о самой артистке, но и о ее матери. Он подчеркнул, что у 35-летней знаменитости порядочная семья.

«Прошу моих коллег, особенно по «Дискотеке «Союз», никогда не оскорблять Ольгу Бузову, иначе вы никогда больше не выйдете на сцену в составе моего проекта», — написал Разин на своей странице в Instagram.

Он указал, что это относится и к его давнему другу Виктору Салтыкову, который жестко раскритиковал звезду отечественного шоу-бизнеса, пишет Teleprogramma.pro.

Исполнитель считает, что Бузовой не место на эстраде. Он недоумевает, как песни телеведущей оказываются в топах музыкальных чартов. По словам Виктора Салтыкова, Ольга Бузова — «позор нашей страны». Причем не только певец так строго высказывается о творчестве знаменитости,но и многие другие деятели культуры.