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Бородина отказалась раскрывать причины расставания с Курбаном Омаровым
Шоу-бизнес
Бородина отказалась раскрывать причины расставания с Курбаном Омаровым
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 6 июля. Популярная телеведущая Ксения Бородина в очередной раз высказала глубокую философскую мысль и отказалась раскрывать истинные причины расставания с мужем Курбаном Омаровым.

Очередное общение с поклонниками в Stories Instagram обернулось для звезды реалити-шоу «Дом-2» откровением. Один из подписчиков заявил, что при желании Бородина могла бы спасти свой брак, поступившись гордостью. Ведущая рассказала, что никогда не стремилась создать идеальный образ семьи, поскольку на первом месте для нее было личное счастье.

«Никогда не жила ради картинки в Instagram. Для меня семья — одна из главных вещей в жизни человека. И больше всего я хотела жить с мужем долго и счастливо, стараясь спасти наш хрупкий мир», — призналась звезда телевизионной стройки.

Ведущая «Дома-2» заявила, что ее фолловеры не имеют никакого права осуждать ее, поскольку не знают всю правду о ее личной жизни. Бородина подчеркнула, что не станет публично рассказывать о причинах расставания с мужем.

«Вы ничего не знаете. Хватит спрашивать причину нашего расставания, не хочу об этом говорить», — заявила телезвезда.

Преданные фолловеры поддерживают своего кумира. Однако по слухам, Бородина не стала сильно страдать от расставаний с Омаровым и уже нашла себе любовника. Предположительно бойфрендом звезды стал ресторатор Эрик Авагян, известный как Гриша Эрик.

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