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Мощи князя Александра Невского доставили во Владимир

  /   Обновлено: 06 июля 2021 14:29
Общество
Мощи князя Александра Невского доставили во Владимир
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Владимир, 6 июля. Ковчег с мощами князя Александра Невского провезли через Владимир в рамках федерального крестного хода. Святыню приняли в Богородице-Рождественском монастыре.

Встречу ковчега и богослужение провели с соблюдением всех эпидемиологических правил. Также митрополит Владимирский и Суздальский Тихон совершил молебен святому благоверному князю Александру в сослужении духовенства Владимирской епархии.

Верующие рассказали, что Александр Невский для Владимирской области является очень значимой фигурой. В этих местах он был помазан на великое княжение и погребен в Богородице-Рождественском монастыре, передают «Владимирские вести».

Во Владимире хранится большая частица мощей святого благоверного князя. Однако по благословению митрополита Владимирского и Суздальского Тихона ее провезли по многим крупным храмам, которые принадлежат Владимирской митрополии.

Представитель РПЦ ранее сравнил отказ от вакцинации с грехом. Он предупредил, что его придется отмаливать всю жизнь.

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