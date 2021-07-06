Ребенок покалечился во время катания на надувном батуте в Самаре

Самара, 6 июля. Ребенок сломал руку, развлекаясь на надувном батуте в парке имени Гагарина. Это стало поводом для проверки всех подобных аттракционов в городе. Начата она после сигнала родителей пострадавшего ребенка.

«Мой сын, катаясь на аттракционе «Веселый батут» в парке им. Гагарина, получил перелом правой руки. Очевидно конструкция неисправна, а сотрудники работают без договоров. Прошу надзорные органы обратить внимание на деятельность арендаторов в парке Гагарина!», — написал Кирилл, отец мальчика в твиттер администрации Самары, а также губернатору Дмитрию Азарову.

К сообщению прилагается видео злосчастного падения.

«Тут все мягко, не бойся!» — подбадривает малыша женский голос (видимо, мамы ребенка) перед спуском с надувной горки.

Мой сын, катаясь на аттракционе Веселый батут в парке им. Гагарина, получил перелом правой руки. Очевидно конструкция неисправна, а сотрудники работают без договоров. Прошу надзорные органы обратить внимание на деятельность арендаторов в парке Гагарина! @D_Azaroff @samara_in pic.twitter.com/po9F57Ghzf — Kirill (@KirillRiverCity) July 4, 2021

Оказалось не мягко. Теперь по распоряжению самарской мэрии деятельность аттракциона приостановлена. Проверки аттракционов на предмет безопасности и законности установки ведутся также во всех парках города.

Ранее ФАН сообщал о возбуждении уголовного дела в связи с выделением участков многодетным семьям в приаэродромной зоне самарского аэропорта Курумоч.