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Строительные леса рухнули в Нижнем Новгороде, есть раненые
Происшествия
Строительные леса рухнули в Нижнем Новгороде, есть раненые
 /  Ярослав Гунин

Нижний Новгород, 6 июля. В областной столице обрушились строительные леса. При падении с высоты травмы получили двое рабочих.

«В 11:50 на пульт дежурного поступило сообщение об обрушении строительных лесов на здании по улице Чкалова в Нижнем Новгороде. Пострадали два человека. Причины происшествия уточняются», — сообщили ФАН в региональном МЧС.

По словам очевидцев, незадолго до инцидента попавшие в больницу строители сами установили конструкцию.

Ранее ФАН писал о взрыве газового баллона в Нижнем Новгороде. После происшествия в больнице оказались трое мужчин.

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