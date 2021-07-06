Донбасс сегодня: УАЗ с офицерами ВСУ взлетел на воздух, Киев понес большие потери

Донбасс, 6 июля. Украинские силовики обстреляли ДНР пять раз за сутки, применялись управляемые ракеты к ПТРК. Два автомобиля с офицерами и рядовыми ВСУ подорвались на минах в течение двух дней. Штабы оперативно-тактических группировок ВСУ готовят подложную информацию для обвинения республик в агрессии. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки Вооруженные силы Украины вели обстрелы в направлении населенных пунктов на Донецком и Мариупольском направлениях обороны Донецкой Народной Республики, сообщает оборонное ведомство ДНР. В основном применялись гранатометы различного типа и стрелковое оружие, также огонь велся с применением противотанковых ракетных комплексов. Сообщается о пяти нарушениях режима прекращения огня. В Луганской Народной Республике обстрелов не зафиксировано.

«Урал» с бойцами ВСУ взлетел на воздух

В воскресенье инцидент, повлекший гибель и ранения военнослужащих украинской армии, произошел в зоне ответственности 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе села Гранитного, сообщает управление Народной милиции ДНР со ссылкой на данные собственных источников в штабе украинской бригады. Военный «Урал», перевозивший боеприпасы и другое имущество, отклонился от маршрута и наехал на минные заграждения. Результатом подрыва стала гибель украинского офицера — начальника медпункта механизированного батальона 93-й бригады ВСУ капитана Письменного. Тяжелые ранения получил еще один военнослужащий данной воинской части.

Авто с офицерами ВСУ подорвалось на мине

Не менее пяти военнослужащих 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ, в числе которых минимум три высокопоставленных офицера, погибли и получили ранения в ходе подрыва автомобиля УАЗ, возвращавшегося после проверки передовых позиций бригады в штаб, сообщает разведка армейского корпуса ДНР. Данный случай произошел спустя сутки после предыдущего в этой же бригаде.

Причина подрыва автомобиля аналогична ранее описанному случаю, который произошел днем ранее. В составе группы были заместитель командира бригады по тылу и начальники вещевой и продовольственной службы, а также охранники из числа рядовых. В результате инцидента один из офицеров погиб, остальные четверо военных получили ранения различной тяжести.

Подразделения ВСУ заводят ложные обстрелы со стороны ДНР и ЛНР

Командующие штабами оперативно-тактических группировок (ОТГ) украинской армии в зоне конфликта приказали командирам подчиненных частей и соединений «фиксировать» несуществующие обстрелы со стороны ДНР и ЛНР, сообщают в оборонных ведомствах обеих республик. В свою очередь штабам ОТГ при получении информации из передовых подразделений о якобы имевших место быть обстрелах предписано незамедлительно предавать эти данные гласности путем задействования подконтрольных журналистов украинских СМИ.

В Донецке и Луганске считают, что командование ВСУ преследует цель переключить внимание украинской и иностранной общественности на обострение в Донбассе якобы по вине Народной милиции республик в канун очередных минских переговоров, которые состоятся в среду 7 июля.