Эфиопия проинформировала Египет о начале заполнения плотины «Возрождение»

Каир, 6 июля. Египет получил официальное уведомление от Эфиопии о том, что она приступила ко второму этапу заполнения водохранилища ГЭС «Возрождение» (Хидасэ) на Голубом Ниле. Об этом сообщил министр водных ресурсов и ирригации Мухаммад Абдель Атты. Между тем Каир не раз заявлял о категорическом неприятии данной меры, рассматривая ее как угрозу региональной стабильности.

Согласно дипломатическим источникам, 8 июля состоится экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения спора вокруг плотины Хидасэ между Эфиопией с одной стороны и Суданом и Египтом с другой. Обе страны призывают Аддис-Абебу к подписанию обязывающего договора по заполнению и эксплуатации ГЭС, строительство которой началось в 2011 году.

Прошлым летом впервые состоялось перекрытие плотины для забора воды, после чего Эфиопия выразила твердое намерение продолжить реализацию проекта и осуществить второй этап заполнения в июле 2021 г., не достигнув соответствующего соглашения с государствами, расположенными ниже по течению.

Запрос на проведение открытого заседания Совбеза поступил от Туниса, выступившего от имени Египта и Судана. Посол Франции в ООН Николя де Ривьер заявил на прошлой неделе, что сам СБ мало что может сделать для разрешения кризиса, кроме как собрать все 3 стороны в одном помещении.

Хартум и Каир ранее обратились по отдельности в Совет Безопасности с призывом вмешаться. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри отметил в письме, что переговоры зашли в тупик. Он обвинил Эфиопию в проведении «политики непримиримости, которая подрывает коллективные усилия по достижению соглашения».

Глава египетского МИД также обсудил 5 июля в Нью-Йорке со своей суданской коллегой Марьям ас-Садик аль-Махди вопросы координации усилий в рамках подготовки к заседанию СБ.

Egyptian Sudanese coordination in the framework of the preparations for the SC session on #GERD, FM #Sameh_Shoukry meets with his Sudanese counterpart FM Dr. #Mariam_Alsadig@MofaSudan@Mariam_Sadig

