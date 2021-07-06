Эфиопия проинформировала Египет о начале заполнения плотины «Возрождение»

Каир, 6 июля. Египет получил официальное уведомление от Эфиопии о том, что она приступила ко второму этапу заполнения водохранилища ГЭС «Возрождение» (Хидасэ) на Голубом Ниле. Об этом сообщил министр водных ресурсов и ирригации Мухаммад Абдель Атты. Между тем Каир не раз заявлял о категорическом неприятии данной меры, рассматривая ее как угрозу региональной стабильности.

Согласно дипломатическим источникам, 8 июля состоится экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения спора вокруг плотины Хидасэ между Эфиопией с одной стороны и Суданом и Египтом с другой. Обе страны призывают Аддис-Абебу к подписанию обязывающего договора по заполнению и эксплуатации ГЭС, строительство которой началось в 2011 году.

Прошлым летом впервые состоялось перекрытие плотины для забора воды, после чего Эфиопия выразила твердое намерение продолжить реализацию проекта и осуществить второй этап заполнения в июле 2021 г., не достигнув соответствующего соглашения с государствами, расположенными ниже по течению.

Запрос на проведение открытого заседания Совбеза поступил от Туниса, выступившего от имени Египта и Судана. Посол Франции в ООН Николя де Ривьер заявил на прошлой неделе, что сам СБ мало что может сделать для разрешения кризиса, кроме как собрать все 3 стороны в одном помещении.

«Мы можем открыть дверь, пригласить три страны за стол, заставить их выразить свою озабоченность, побудить вернуться к переговорам и найти решение», — сказал он в интервью для СМИ.

Хартум и Каир ранее обратились по отдельности в Совет Безопасности с призывом вмешаться. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри отметил в письме, что переговоры зашли в тупик. Он обвинил Эфиопию в проведении «политики непримиримости, которая подрывает коллективные усилия по достижению соглашения».

Глава египетского МИД также обсудил 5 июля в Нью-Йорке со своей суданской коллегой Марьям ас-Садик аль-Махди вопросы координации усилий в рамках подготовки к заседанию СБ.

Egyptian Sudanese coordination in the framework of the preparations for the SC session on #GERD, FM #Sameh_Shoukry meets with his Sudanese counterpart FM Dr. #Mariam_Alsadig@MofaSudan@Mariam_Sadig

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Эфиопия утверждает, что гигантский гидротехнический проект «Возрождение» на Голубом Ниле имеет решающее значение для ее экономического развития и обеспечения энергией населения государства. Египет же рассматривает плотину как серьезную угрозу для собственных запасов воды, от которых зависит его благосостояние. Судан, еще одна страна, расположенная ниже по течению Нила, выразил озабоченность по поводу воздействия ГЭС на его плотины и водные станции, а также на безопасность региона в целом.

Дипломатические усилия по проведению трехсторонних переговоров и заключению юридически обязывающего соглашения по эксплуатации эфиопской ГЭС неоднократно заходили в тупик.