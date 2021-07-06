На сколько вырастут пенсии в РФ, ближайшая индексация, ждать ли повышения работающим

Пенсии в России повышаются из года в год, индексация проводится, исходя из процента инфляции, а чаще даже превышая этот показатель. Так в 2021 году пенсии неработающим пенсионерам были повышены на 6,3%; средняя ежемесячная прибавка по стране составила около тысячи рублей.

Как сообщают СМИ со ссылкой на данные Пенсионного фонда России (ПФР), к 2024 году среднегодовая страховая пенсия по старости может достигнуть 20 338 рублей. Такие данные содержатся в основных характеристиках бюджета ПФР на 2022 год, а также на плановый период 2023–2024 годов.

Федеральное агентство новостей /

Когда в России будет ближайшая индексация пенсий

Ежегодная индексация страховых пенсий по старости для неработающих пенсионеров, согласно законодательству, должна проводиться с 1 января. Таким образом, для этой категории получателей социальных выплат индексация пенсий будет проведена с 1 января 2022 года.

Планируется, что в наступающем 2022 году пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 5,9%; в 2023 году — на 5,6%; в 2024 году — на 5,5%. Таким образом, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в 2022 году 18 447 руб., в 2023 году — 19 399 руб., в 2024 году — 20 388 рублей.

Отметим, индексации пенсий будут проведены также в 2021 году, но они коснутся только категорий граждан, которые получают выплаты не через ПФР, а напрямую из бюджета. Так, ожидается повышение выплат гражданам, получающим все виды военных пенсий. Это произойдет 1 октября, вместе с ежегодным повышением окладов военнослужащим и некоторым категориям госслужащих. Согласно предварительным расчетам, индексация военных пенсий и окладов будет проведена на 3,7%. При этом часть граждан, получающих военную пенсию, сохраняет право на получение страховой пенсии от ПФР, так что их уровень пенсионного обеспечения будет выше, чем у среднестатистического российского пенсионера.

Ждать ли работающим пенсионерам индексации

Вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам поднимался неоднократно. Напомним, индексация пенсий этой категории граждан не проводится с января 2016 года. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что принципиальное решение вернуть работающим пенсионерам индексацию уже принято, и правительству дано соответствующее поручение. По мнению депутата Госдумы Елены Драпеко, бюджетные резервы для такой индексации есть.

Аналитики считают, что решение об индексации пенсий хотя бы части работающих пенсионеров может быть принято в конце лета. Пока же эту категорию получателей выплат ждет небольшая корректировка пенсий в сторону увеличения, которая будет проведена в августе. Прибавка будет невелика и составит около 200 рублей в месяц.