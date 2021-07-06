Бишкек требует от Анкары вернуть похищенного спецслужбами Турции гюлениста

Бишкек, 6 июля. Киргизия будет требовать возвращения главы сети турецких лицеев в среднеазиатской республике Орхана Инанды, заявил президент страны Садыр Жапаров в интервью агентству 24.kg.

Этнического турка и гражданина Киргизии Инанды, которого Анкара обвиняет в связях с организацией FETO проповедника Фетхуллаха Гюлена, доставили в Турцию в результате спецоперации Национальной разведывательной службы (MİT). Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган вечером 5 июля во время пресс-конференции по окончании заседания кабинета министров.

«В результате уникальной и терпеливой работы, которую провела MİT, управляющего FETO по Средней Азии Орхана Инанды доставили в нашу страну и передали правосудию», — заявил турецкий лидер.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli İstihbarat Teşkilatımız son olarak FETÖ’nün Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı’yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir.https://t.co/ufUTkYZmG0 pic.twitter.com/kvnWygIVkb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 5, 2021

По словам Эрдогана, Анкара не допустит, чтобы какая-либо структура, которая «предает государство и нацию, устраивает засады, проливает кровь, наносит материальный и духовный ущерб», продолжила свое существование. Он также добавил, что уже более 100 причастных к подобной деятельности были доставлены на территорию ближневосточного государства аналогичным образом.

В Бишкеке недовольны

Радость от успешно проведенной операции не разделили в Бишкеке. Как завил президент Киргизии Садыр Жапаров, МИД республики вручил ноту протеста послу Турции Ахмету Садыку Догану.

«Я сразу дал поручение министру иностранных дел Руслану Казакбаеву вызвать посла и передать ему ноту протеста. Сегодня нота вручена», — сказал глава киргизского государства.

По его словам, с 2016 года турецкими спецслужбами предпринимались уже как минимум три попытки захватить Инанды. Последняя состоялась минувшей зимой — тогда сотрудники сил безопасности призвали турка не выходить на улицу без сопровождения телохранителей.

«Мы подняли данный вопрос перед турецкой стороной и будем требовать возврата Орхана Инанды», — сказал Жапаров.

Садыр Жапаров прокомментировал похищение гражданина Кыргызстана Орхана Инанды https://t.co/zdUGnwtjxf pic.twitter.com/GhKNgFCBma — ИА 24.kg (@_24_kg) July 6, 2021

Пока официального ответа от Анкары не последовало. Как отмечает портал 24.kg, посол Турции отметил, что Инанды является и турецким гражданином (тот не отказывался от подданства). При этом он добавил, что Анкара не заявляла о проведении упомянутой операции на территории Киргизии.

МИД среднеазиатского государства также пообещал, что приложит все усилия для возвращения главы образовательных учреждений и защиты его прав и интересов как гражданина Киргизской Республики в соответствии с конституцией и нормами международного права.

Загадочное исчезновение

Как сообщает турецкое правительственное издание Sabah, этнический турок Орхан Инанды переехал в Киргизию в 1995 году и спустя 15 лет получил подданство этой страны. Газета отмечает, что с 2017 года он был руководителем среднеазиатского отделения FETO, распространяя влияние движения в Азербайджане, Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане. В самой Турции организация объявлена террористической.

По сообщению СМИ, в отношении Инанды было издано уведомление Интерпола с «зеленым углом». Такой «инструмент» применяется против лидеров и активных членов организованных преступных формирований, а также лиц, ранее замешанных в криминале и склонных к противоправному поведению, но не имеющих процессуальных статусов подозреваемых или обвиняемых.

FETÖ'nün beyin takımındaydı!

MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün Orta Asya Sorumlusu Orhan İnandı ile ilgili detaylara SABAH ulaştı.https://t.co/wKPpapT5Xs — Sabah Gazetesi (@Sabah) July 5, 2021

31 мая автомобиль Инанды был обнаружен брошенным, а мобильный телефон и другие ценные вещи остались нетронутыми.

Супруга пропавшего мужчины Рейхан Инанды заявила, что ее муж находится на территории посольства Турции, где его пытают, вынуждая написать заявление об отказе от киргизского гражданства. По ее словам, если он выполнит это требование, его доставят в Турцию и будут судить. Женщина трижды обращалась к президенту Киргизии за помощью в поисках супруга.

Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı saygıdeğer Sadır CAPAROV Beyefendi! @SadyrJaparov



Ben Orhan İNANDI’nın eşi Reyhan İNANDI, size başvurmaya mecbur kaldım. Bugün Orhan bey kaçırılalı tam 1 ay oldu. @un_kyrgyzstan @ozonnia @RebHarms #KyrgyzstanFindOrhanInandi pic.twitter.com/9IH9SPmj3P — Reyhan İnandı (@Reyhaninandi) July 1, 2021

После исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека», а в местном РУВД создана следственно-оперативная группа. Жапаров незамедлительно поручил Государственному комитету национальной безопасности (ГКНБ) и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску Инанды.

Примечательно, что 9 июня Эрдоган сказал киргизскому лидеру во время официального визита в Анкару, что понятия не имеет о местонахождении похищенного. Такой инсайдерской информацией поделился помощник Жапарова.

Исчезновение Инанды вызвало общественный резонанс как в Киргизии, так и в других странах. У здания турецкой дипмиссии в Бишкеке регулярно проходили акции протеста с требованием освободить главу сети школ. Несмотря на отсутствие информации, люди сразу же поняли, что в пропаже Инанды замешаны спецслужбы Турции, которые могут насильно удерживать его в посольстве.

Orhan Inandi is missing for 7 days. Kyrgyz public is up for the kidnapped educator. They are staging a silent protest in front of the government building. One of the today’s agenda topic of the Kyrgyz Parliament is his enforced disappearance.

#OrhanInandiAtTurkishEmbassy pic.twitter.com/262LmhhxA0 — Sevinç Özarslan (Eng) (@ozarslansevinc) June 7, 2021

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) призывала власти Киргизии расследовать исчезновение Инанды на фоне опасений, что его могут принудительно депортировать в Турцию. Активисты отметили, что на родине он может подвергнутся произвольному задержанию и несправедливому суду.

#Кыргызстан Власти должны расследовать исчезновение основателя сети учебных заведений Орхана #Инанды на фоне опасений, что его могут принудительно депортировать в Турцию. Там ему угрожают пыткиhttps://t.co/OqRnOiuW7K pic.twitter.com/MBNQfoX2eU — hrw_ru (@hrw_ru) June 9, 2021

Гюленистам нет покоя

Когда-то движение «Хизмет», основанное писателем и общественным деятелем Фетхуллахом Гюленом, имело миллионы сторонников в Турции. Людей привлекали идеи о развитии образования и налаживании межкультурного диалога. FETO проводила олимпиады по турецкому языку и продвигала культуру республики за рубежом. Гюленисты даже сыграли ведущую роль в победе партии Эрдогана на выборах в парламент в 2002 году.

Отношения между нынешним президентом и Гюленом обострились в 2013 году. Последний раскритиковал турецкое правительство за подавление акций протеста. После этого разгорелся крупный коррупционный скандал, и руководство Турции заявило, что связанные с Гюленом судьи организовали утечку сведений о причастности чиновников и бизнесменов, близких к нынешнему президенту, к коррупционным схемам.

Recep Tayyip Erdoğan Diyorki : FETULLAH GÜLEN BAŞTA , DOLARI BASAN ANAMI , KARIMI , KIZIMI SİKEBİLİR ... pic.twitter.com/NFQ6G0JNrS — Çaka Beyoğlu (@BeyogluCaka) July 4, 2021

Летом 2016 года в Турции была предпринята попытка военного переворота, организатором которой Эрдоган назвал именно Гюлена. После этих событий в республике начались массовые чистки в органах власти, армии, судах, спецслужбах, образовательных учреждениях. Более 292 тысяч человек были арестованы по подозрению в связях с FETO, еще 150 тысяч лишились работы. Кроме того, деятельность прекратили десятки СМИ, а некоторые оппозиционные депутаты и журналисты отправились за решетку.

Проповедник отрицает все обвинения. В то же время Анкара требует экстрадиции Гюлена из США, где тот проживает с 1999 года. Однако Вашингтон отклоняет запросы турецких властей, указывая на отсутствие доказательств в причастности лидера FETO к путчу.

Репрессии коснулись гюленистов не только внутри страны, но и за рубежом. Согласно недавнему докладу НПО Freedom House о транснациональных репрессиях, Турция заняла первое место среди стран, которые реализовывали незаконную выдачу лиц из принимающих государств. С июля 2016 года турецкое правительство преследует своих предполагаемых врагов по меньшей мере в 30 странах по всему миру.

Turkey's intellectual elite has given Erdogan's repressions a free pass. By @SevgiAkarcesme https://t.co/BZzkgv9tBi pic.twitter.com/BmKMGme054 — New York Times Opinion (@nytopinion) September 14, 2016

Одним из государств, в котором закрепились гюленисты, была Киргизия. Еще в 90-е годы частные учебные заведения «Себат» были открыты там людьми, приближенными к FETO. После конфликта Гюлена и Эрдогана последний потребовал от зарубежных политиков закрыть и передать турецкому правительству все эти образовательные учреждения.

Сильному давлению подверглись тюркские страны, поскольку развитие в них альтернативной идеологии могло вызвать неприятности для правящего в Турции режима. Однако руководство Киргизии отвергло требования Анкары и попросило не вмешиваться в дела суверенного среднеазиатского государства.

Тем не менее Бишкек пошел на небольшой компромисс, переименовав сеть школ с «Себат» на «Сапат» и взяв ее под эгиду министерства культуры страны. Однако правительство Эрдогана продолжает требовать закрытия этих учебных центров. Кроме того, спецслужбы Анкары «ведут охоту» на преподавателей, которые являются членами FETO.